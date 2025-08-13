楊柳颱風增強！中央氣象署表示，楊柳颱風於今（13）日強度發展變強、暴風圈範圍亦擴大，在清晨暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，目前全台「14縣市」已納入陸上颱風警報範圍中。氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」提到，楊柳颱風發展狀況比預期來得強，根據雷達顯示颱風眼已經相當清楚，是個不容小覷的颱風，今日東部地區需嚴防14級強陣風、下午大台北地區亦有機會出現9級強陣風，民眾需多加留意。
楊柳颱風增強了！全台「14縣市」納入陸警範圍
中央氣象署表示，楊柳颱風今（13）日7時的中心位置在北緯22.0度，東經122.3度，即在臺東的東南東方約150公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。
氣象署說明，根據最新資料顯示，第11號颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在臺東東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。
📍【陸上警戒】：花蓮、臺東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
📍【海上警戒】：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
楊柳颱風暴風圈已觸陸！最新發展比預期還強
氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，楊柳颱風的暴風圈邊緣於今日清晨碰觸到花東沿岸陸地，颱風中心正持續往台東接近中，預估今日中午前後就會在台東市附近或以南沿岸登陸。
吳聖宇提到，楊柳颱風預估在傍晚左右於台南一帶出海，並持續往福建沿岸前進，深夜到明日清晨就會逐漸遠離台灣。但楊柳颱風過去一天強度持續增強，目前發展的狀況已經比先前預期的都要來得強，根據雷達顯示颱風眼已經相當清楚，是個不容小覷的颱風。
台灣東部風雨最強！大台北也將現9級強陣風
吳聖宇說明，今日上午暴風圈逐漸籠罩花蓮以南、苗栗以南陸地，迎風的東半部風雨逐漸增強，西半部沿海以及澎湖地區風勢亦增大，南部地區將有陣雨或短暫陣雨出現。颱風中心登陸時，東半部地區風雨將會達到最強，尤其台東、南花蓮最為劇烈，可能會有14級以上強陣風，並且伴隨短時強降雨發生的情況，提醒民眾務必要嚴加戒備。
颱風中心在下午到傍晚穿過中央山脈南段，逐漸轉移到西南部上空，隨著颱風結構重整，預估嘉義以南還有澎湖地區的風雨將會迅速轉強，需特別注意颱風過山結構重整時，可能會引發非常強的雲雨帶，有機會為南部地區帶來明顯的強風以及豪雨，同時基隆北海岸、大台北及宜蘭地地區受地形影響，將有較為強勁的偏東風出現，除了沿海風力強以外，台北盆地內有可能會有7-9級左右的強風。
楊柳颱風明日影響減弱！「夏季型天氣」準備回歸
吳聖宇解釋，明（14）日凌晨過後，台灣各地風雨應該都會明顯趨緩，但金門地區的風雨可能反而會在明日清晨達到最強，等到明上午颱風深入福建內陸、持續減弱後，對台灣的影響才會告一段落。
吳聖宇最後指出，明日白天台灣將會大致恢復夏季型天氣，西半部有機會出現午後雷雨，甚至會有局部大雷雨發生機會；週五到週末（16至17日）受到高壓帶來東南風到偏東風環境影響，天氣將持續夏季型的天氣型態，東半部有局部短暫陣雨，西半部有午後熱對流雷雨，民眾還是得多加留意天氣狀況。
資料來源：中央氣象署、吳聖宇臉書
