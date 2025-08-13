我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風增強了！全台「14縣市」納入陸警範圍

📍【陸上警戒】：花蓮、臺東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

📍【海上警戒】：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲氣象署說明，根據最新資料顯示，楊柳颱風的暴風圈正逐漸進入臺灣東南部，目前已有14縣市納入颱風陸上警報範圍中。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風暴風圈已觸陸！最新發展比預期還強

楊柳颱風過去一天強度持續增強，目前發展的狀況已經比先前預期的都要來得強，根據雷達顯示颱風眼已經相當清楚，是個不容小覷的颱風。

▲吳聖宇提到，楊柳颱風過去一天強度持續增強，目前發展的狀況已經比先前預期的都要來得強，根據雷達顯示颱風眼已經相當清楚，是個不容小覷的颱風。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

台灣東部風雨最強！大台北也將現9級強陣風

颱風中心登陸時，東半部地區風雨將會達到最強，尤其台東、南花蓮最為劇烈，可能會有14級以上強陣風，並且伴隨短時強降雨發生的情況

同時基隆北海岸、大台北及宜蘭地地區受地形影響，將有較為強勁的偏東風出現，除了沿海風力強以外，台北盆地內有可能會有7-9級左右的強風。

▲吳聖宇提到，楊柳颱風預估在今日中午登陸，到時東半部地區風雨將會達到最強，尤其台東、南花蓮最為劇烈，可能會有14級以上強陣風，並且伴隨短時強降雨發生的情況，提醒民眾務必要嚴加戒備。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風明日影響減弱！「夏季型天氣」準備回歸

明（14）日凌晨過後，台灣各地風雨應該都會明顯趨緩，但金門地區的風雨可能反而會在明日清晨達到最強，等到明上午颱風深入福建內陸、持續減弱後，對台灣的影響才會告一段落。