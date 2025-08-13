氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時左右，颱風中心登陸「台東太麻里鄉」，由於導引氣流明顯，移動速度很快，下午4時左右就從「台南市七股區」出海，在台灣陸地僅待了3小時，目前已經進入台灣海峽，強度將慢慢減弱為輕颱，海陸警報最快明（14）日清晨有機會解除。
氣象署科長劉宇其說明，一般颱風從東部登陸後，會受到中央山脈影響，結構嚴重破壞，但楊柳颱風不只路徑比較偏南，沒有直撞最高的山區；太平洋高壓非常強盛的導引氣流，也迫使楊柳颱風始終維持30公里以上的速度前進，因此登陸後，楊柳颱風並未被中央山脈破壞太多，也比預期的更快出海。
至於颱風有沒有機會二度登陸？氣象專家賈新興說明，楊柳颱風受到太平洋高壓強力的引導，速度一直維持在30公里左右，較難受到地形影響，登陸台東前沒有出現滯留、打轉，離開台灣陸地時，出現中心擺盪、二度登陸的機率也較低。
劉宇其提醒，嘉義以南、澎湖風雨逐漸增強，今晚暴風圈也會涵蓋到金門地區，台東沿岸已出現14至15級強陣風，通過中央山脈過程中，南部沿岸也有9至11級陣風，澎湖也有13級風；北台灣受地形影響，新北、新屋都觀測到10至11級強風。
降雨方面，花蓮、台東、南部山區累積雨量已超過200毫米，屏東山區、恆春有「短延時大豪雨」；嘉義以南、澎湖下午至晚間有豪雨，深夜降雨趨緩；而澎湖、金門雨勢預計持續到明天清晨，明天清晨各地仍有短暫陣雨，白天東半部及基隆北海岸有短暫陣雨，其它地區為午後雷陣雨。
資料來源：中央氣象署
「楊柳颱風」相關報導
明天停班停課最新通知／楊柳颱風登陸倒數！金門8/14上午放防災假
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風撞向台灣！台東變地獄倒霉鬼 恐怖風力曝：不是開玩笑的
