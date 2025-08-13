我是廣告 請繼續往下閱讀

8月14日（週四）各縣市停班停課最新資訊（更新時間8/13 21:43）

❗高雄市：明（14）日桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里停止上班、停止上課，

高雄壽山動物園8月14日休園。

❗屏東縣：滿州鄉、春日鄉士文村明（14）日停止上班、停止上課；

台東縣：海端鄉海端村新武部落及霧鹿村、利稻村，明（14）日停止上班上課

停止上課

金門縣：明（14）日上午停班停課。

▲澎湖縣明（14）日正常上班上課。（圖／澎湖縣政府）

▲台南市8月14日正常上班上課。（圖／台南市政府）

▲屏東縣滿州鄉、春日鄉士文村明（14）日停止上班、停止上課（圖／屏東縣政府）

▲高雄市桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里，明（14）日停止上班上課。（圖／高雄市政府）

▲高雄壽山動物園8月14日休園。（圖／壽山動物園臉書）

▲金門縣宣布，從今晚開始到明（14）日上午停班停課。（圖／金門縣政府）

台灣停班停課標準

楊柳颱風來勢洶洶，颱風中心也在下午1點於登陸，又在下午4時從台南七股出海，楊柳颱風中心在台灣本島快閃3小時，但楊柳的環流還在持續影響台灣西南部、東部縣市。《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤8月14日明天停班停課資訊，本文將不斷更新防災假宣布最新消息，提供給讀者一次掌握。◾台北市：尚未列入警戒區◾新北市：尚未列入警戒區◾基隆市：尚未列入警戒區◾桃園市：尚未列入警戒區◾新竹市：明（14）日正常上班上課。◾新竹縣：明（14）日正常上班上課。◾台中市：明（14）日正常上班上課。◾苗栗縣：明（14）日正常上班上課。◾彰化縣：明（14）日正常上班上課。◾南投縣：明（14）日正常上班上課。◾雲林縣：明（14）日正常上班上課。◾嘉義市：明（14）日正常上班上課。◾嘉義縣：明（14）日正常上班上課。◾台南市：明（14）日正常上班上課。◾宜蘭縣：尚未列入警戒區◾花蓮縣：明（14）日正常上班上課。；其餘地區正常上班、正常上課。◾澎湖縣：明（14）日正常上班上課。◾連江縣：尚未列入警戒區據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。