楊柳颱風來勢洶洶，颱風中心也在下午1點於「台東太麻里鄉」登陸，又在下午4時從台南七股出海，楊柳颱風中心在台灣本島快閃3小時，但楊柳的環流還在持續影響台灣西南部、東部縣市。《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤8月14日明天停班停課資訊，本文將不斷更新防災假宣布最新消息，提供給讀者一次掌握。今（13）日中午金門縣已經宣布13日晚間到明（14）日上午停班停課。高雄市、屏東縣也在晚間8點宣布部分地區明（14）日防災假。
🟡8月14日（週四）各縣市停班停課最新資訊（更新時間8/13 21:43）
📍北部地區
◾台北市：尚未列入警戒區
◾新北市：尚未列入警戒區
◾基隆市：尚未列入警戒區
◾桃園市：尚未列入警戒區
◾新竹市：明（14）日正常上班上課。
◾新竹縣：明（14）日正常上班上課。
📍中部地區
◾台中市：明（14）日正常上班上課。
◾苗栗縣：明（14）日正常上班上課。
◾彰化縣：明（14）日正常上班上課。
◾南投縣：明（14）日正常上班上課。
◾雲林縣：明（14）日正常上班上課。
📍南部地區
◾嘉義市：明（14）日正常上班上課。
◾嘉義縣：明（14）日正常上班上課。
◾台南市：明（14）日正常上班上課。
❗高雄市：明（14）日桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里停止上班、停止上課，其他行政區正常上班、正常上課。高雄壽山動物園8月14日休園。
❗屏東縣：滿州鄉、春日鄉士文村明（14）日停止上班、停止上課；其他地區正常上班、正常上課。
📍東部地區
◾宜蘭縣：尚未列入警戒區
◾花蓮縣：明（14）日正常上班上課。
❗台東縣：海端鄉海端村新武部落及霧鹿村、利稻村，明（14）日停止上班上課；其餘地區正常上班、正常上課。新生國中、東海國中、卑南國中、豐田國中、大王國中、初鹿國中、土坂國小、公館國小、關山國小、四維幼兒園停止上課，照常上班。
📍外島地區
◾澎湖縣：明（14）日正常上班上課。
◾連江縣：尚未列入警戒區
❗金門縣：明（14）日上午停班停課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡台灣停班停課標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍北部地區
◾台北市：尚未列入警戒區
◾新北市：尚未列入警戒區
◾基隆市：尚未列入警戒區
◾桃園市：尚未列入警戒區
◾新竹市：明（14）日正常上班上課。
◾新竹縣：明（14）日正常上班上課。
📍中部地區
◾台中市：明（14）日正常上班上課。
◾苗栗縣：明（14）日正常上班上課。
◾彰化縣：明（14）日正常上班上課。
◾南投縣：明（14）日正常上班上課。
◾雲林縣：明（14）日正常上班上課。
📍南部地區
◾嘉義市：明（14）日正常上班上課。
◾嘉義縣：明（14）日正常上班上課。
◾台南市：明（14）日正常上班上課。
❗高雄市：明（14）日桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里停止上班、停止上課，其他行政區正常上班、正常上課。高雄壽山動物園8月14日休園。
❗屏東縣：滿州鄉、春日鄉士文村明（14）日停止上班、停止上課；其他地區正常上班、正常上課。
📍東部地區
◾宜蘭縣：尚未列入警戒區
◾花蓮縣：明（14）日正常上班上課。
❗台東縣：海端鄉海端村新武部落及霧鹿村、利稻村，明（14）日停止上班上課；其餘地區正常上班、正常上課。新生國中、東海國中、卑南國中、豐田國中、大王國中、初鹿國中、土坂國小、公館國小、關山國小、四維幼兒園停止上課，照常上班。
📍外島地區
◾澎湖縣：明（14）日正常上班上課。
◾連江縣：尚未列入警戒區
❗金門縣：明（14）日上午停班停課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
資料來源：中央氣象署
更多「楊柳颱風」相關新聞。