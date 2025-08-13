氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分之間，中心確定登陸「台東太麻里鄉」，未來路徑會持續朝西，通過中央山脈之後，在傍晚從台南或高雄地區出海。氣象署科長劉宇其提醒，目前是花連及台東風雨最大的時段，通過中央山脈後，今天下午輪到嘉義以南及澎湖迎接最強風雨，整體雨勢要在晚間8時過後才會逐漸趨緩下來。
劉宇其說明，楊柳颱風登陸之後，颱風中心所在的地區會「無風無雨」，可能讓人會有颱風遠離的感覺，但颱風中心周圍的環流風雨極強，颱風中心通過後，馬上又會有一波強風豪雨，台東、台南、高雄等地的民眾一定要持續警戒。
除了降雨外，劉宇其也強調，楊柳颱風擁有厚實的環流，綠島蘭嶼已經出現超過17級的強陣風，台東太麻里、成功也有11至13級，未來風力會更持續增強，雲林以南、花蓮將出現11級以上強陣風，北北基至彰化、宜蘭也要注意10級強陣風。
劉宇其補充，今天在基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海、馬祖容易有長浪發生，東部及東南部沿海浪高可達6米以上，其餘各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，也有4米以上浪高，請避免前往海邊活動。
資料來源：中央氣象署
「楊柳颱風」相關報導
明天停班停課最新通知／楊柳颱風登陸倒數！金門8/14上午放防災假
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風撞向台灣！台東變地獄倒霉鬼 恐怖風力曝：不是開玩笑的
