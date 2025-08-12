高雄市、台南市、嘉義縣陸續宣布明（13）日停止上班、停止上課，全縣防災假。最終東部花蓮、台東、離島澎湖，台灣嘉義以南等9縣市13日防災假。今（13）日稍早台中市、南投縣緊急宣布，台中

和平區平等里、梨山里

、南投縣

仁愛鄉、信義鄉

停班停課。

▲8月13日停班停課懶人包，高雄、台南等9縣市宣布防災假。（圖／NOWNEWS社群中心製）

8月13日（週三）各縣市停班停課最新資訊（更新時間8/13 14:20）

台中市：

和平區平等里、梨山里中午12時起停止上班上課。

南投縣：仁愛鄉上午10時起停止上班上課。信義鄉、水里鄉民和國中及民和國小下午停止上班上課

雲林縣：明（13）日停止上班上課。

嘉義市：明（13）日停止上班上課。

嘉義縣：明（13）日停止上班上課。

台南市：明（13）日停止上班上課。

高雄市：明（13）日停止上班上課。

屏東縣：明（13）日停止上班上課。

花蓮縣：明（13）日停止上班上課。

台東縣：明（13）日停止上班上課。

澎湖縣：明（13）日停止上班上課。

▲澎湖縣明（13）日停止上班上課。（圖／澎湖縣政府）

▲雲林縣明（13）日停止上班上課。（圖／雲林縣政府）

▲花蓮縣宣布明（13）日停止上班上課。（圖／花蓮縣政府）

▲嘉義市宣布明（13）日停止上班上課。（圖／嘉義市政府）

▲屏東縣政府宣布明（13）日停止上班上課。（圖／屏東縣政府）

▲嘉義縣政府宣布明（13）日停止上班上課。（圖／嘉義縣政府）

▲台南市政府宣布，明(13）日停止上班、停止上課。（圖／台南市政府）

▲高雄市明(8/13)日停止上班、停止上課。（圖／高雄市政府）

▲台東縣8/13停止上班上課。（圖／台東縣政府）

台灣停班停課標準

楊柳颱風最新風雨預測

至於是否停班停課，仍以各縣市政府公布資訊為準。

▲楊柳颱風最新「風雨預測」出爐，明天週三（8/13）「嘉義縣山區、高雄山區、花蓮、台東、屏東」分別因雨量、風力達停班課標準。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風來勢洶洶，今（12）日凌晨5時30分氣象署已經發布海上颱風警報，預計8月13日楊柳颱風就會從台灣東部登陸，連續12小時劇烈影響台灣天氣。對此，《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤8月13日明天停班停課資訊，本文將不斷更新防災假宣布最新消息，提供給讀者一次掌握。❗​​​​​​​❗​​​​​​​據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。中央氣象署今（12）日下午4時公布楊柳颱風最新風雨預報，明（13）日雨量或風力達停班課標準。