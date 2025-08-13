氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時左右，中心登陸「台東太麻里鄉」，預估傍晚5時附近會在台南出海，氣象署科長劉宇其表示，楊柳颱風登陸後速度還是非常快，受到中央山脈破壞程度低，目前準備抵達南台灣，嘉義以南、澎湖將迎接最強的風雨，楊柳預計出海後才會減弱為輕颱，明（14）四清晨有機會解除海陸警報。
氣象署指出，楊柳颱風維持中度颱風，下午5時的中心位置在高雄的東北東方約50公里處，並以每小時27轉35公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
劉宇其說明，一般颱風從東部登陸後，會受到中央山脈影響，結構嚴重破壞，但楊柳颱風不只路徑比較偏南，沒有直撞最高的山區；太平洋高壓非常強盛的導引氣流，也迫使楊柳颱風始終維持30公里以上的速度前進，因此登陸後的前幾個小時，楊柳颱風並未被中央山脈破壞太多。
劉宇其提到，楊柳颱風在台東太麻里鄉登陸時，在「美和、香蘭」觀測到14級強陣風，台東市富岡則有15級強陣風；登陸台東前，在蘭嶼、綠島都出現17級以上強陣風，風速來到每秒63.4公尺；威力相當驚人，隨著颱風往西，提醒嘉義以南地區要注意風力的威脅。
劉宇其提醒，嘉義以南、澎湖風雨逐漸增強，今晚暴風圈也會涵蓋到金門地區，台東沿岸已出現14至15級強陣風，通過中央山脈過程中，南部沿岸也有9至11級陣風，澎湖也有13級風；北台灣受地形影響，新北、新屋都觀測到10至11級強風。
降雨方面，花蓮、台東、南部山區累積雨量已超過200毫米，屏東山區、恆春有「短延時大豪雨」；嘉義以南、澎湖下午至晚間有豪雨，深夜降雨趨緩；而澎湖、金門雨勢預計持續到明天清晨，明天清晨各地仍有短暫陣雨，白天東半部及基隆北海岸有短暫陣雨，其它地區為午後雷陣雨。
截至今天下午2時，屏東縣大漢山雨量已有300毫米、花蓮縣豐南294毫米、台東縣池上289.5毫米；蘭嶼、綠島已有17級以上強陣風，台東也有12級，成功、新北、東吉島11級。
