經濟部長郭智輝昨在立院備詢時，被問及「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役」，回應稱「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」此番說法引發朝野齊轟，民眾黨主席黃國昌今（13）日怒轟這不僅僅是郭智輝個人的傲慢，更是整個卓榮泰內閣集體的墮落，要求郭智輝道歉、下台。核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會，今日上午在台視舉行，正方代表為黃國昌，反方為公民代表吳亞昕。黃國昌在第一輪發言時表示，包括台灣民眾黨在內，針對核三延役的態度做了全國性的民調，多數的民眾都支持立法院修法延長核電廠的使用年限，高達七成的民意支持核三廠在通過整體安全評估後繼續運轉。黃國昌說，更重要的是，除了70歲以上的民眾之外，全年齡層都高度支持核三廠繼續運轉，其中，20到29歲的年輕世代的支持度更是高達了75%以上，反對的只有兩成；而研究所學歷以上的民眾更是超過八成支持核三繼續運轉。也難怪台電董事長曾文生在第一場意見發表會連「反對重啟核電」這6個字都說不出口，基層人民對於供電不穩定的不滿與憂慮，台電在第一線怎麼可能不知道？黃國昌提到，即使是核三所在地恆春，也有七成以上的民意支持。他昨天看到郭智輝竟然在國會污辱恆春鄉親，嗆聲「拿掉敦親睦鄰費看他們還支不支持」，他覺得非常地憤怒，這不僅僅是郭智輝個人的傲慢，更是整個卓榮泰內閣集體的墮落。黃國昌會後受訪表示，他昨天傍晚看到郭智輝的發言非常的憤怒，他直接在臉書上po文「郭智輝部長立刻下台、請你立刻下台，請卓榮泰要求郭智輝公開道歉、立刻下台」、「你以為你是大老闆可以污辱屏東鄉親、污辱枋寮的鄉親」，這些鄉親或許沒郭智輝、郭大董事長賺的錢多，但是他們每一位都是善良、純樸努力的台灣人，郭智輝憑什麼講出這種垃圾話。