樂天啦啦隊前成員阿布舞近日在節目《三交訪談》中透露，自己曾和球員馬傑森交往半年，並指馬傑森後來無縫接軌林襄，此事讓林襄被冠上小三封號，嚴重打擊形象。對此，今（13）日有資深粉絲詳細分析這段交往時間軸，表示阿布舞說自己與馬傑森是在她生日當天分手的，應該是指2022年的2月，但林襄與馬傑森的緋聞是在隔8月才傳出來，根本沒有重疊問題，打臉阿布舞的說法。
阿布舞、馬傑森交往時間軸曝光 僅半年就分手
阿布舞作為林襄的前輩，比林襄更早加入樂天女孩，她說自己與馬傑森的戀情始於男方第一次拿下單場MVP的那天，後來交往約半年，在她生日時分手。有網友仔細比對後列出時間軸，表示馬傑森第一次拿下單場MVP是2021年的7月27日，阿布舞的生日則為2月10日，若推算她與馬傑森僅交往半年，那分手的時間應該就是2022年2月的時候。
馬傑森劈腿林襄？網揪關鍵打臉：根本沒問題
而林襄被拍到與馬傑森牽手逛街的照片是2023年8月時，兩人因戀情見光死，同年10月就傳出分手消息。當時林襄透露他們交往約1年時間，因此往前推算，林襄應該是在2022年的10月才與馬傑森在一起，與馬傑森跟阿布舞分手的時間其實相差半年。網友認為若依照這個時間線來看，林襄根本沒有重疊阿布舞與馬傑森的交往時間。
馬傑森公司否認劈腿：已嚴重損害名譽
針對阿布舞的爆料，馬傑森經紀公司今日也出面回應，「關於影射選手在過往感情生活中，出現『感情重疊』之情節屬不實訊息，對於當事人名譽及人格權已造成嚴重損害，本公司對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。」
林襄否認當小三！阿布舞：做再多都於事無補
馬傑森公司否認他劈腿，林襄的經紀團隊稍早也同樣發布聲明，「林襄近日無端遭特定人士及社群、媒體影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實」，強調林襄不是小三。
阿布舞今日則再度發出限時動態回應此事，直呼人生就像是一場球賽，「做再多都於事無補，何不讓他成為你人生中的一個很棒的經驗呢。」顯然也希望風波就此平息。
看更多林襄戀情相關報導：
林襄分手馬傑森：我是感情中失敗者 為1事難走下去反變最佳前任
林襄結束和球星男友短命戀 單身沒人追認1關鍵：我個性有問題
