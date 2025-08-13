我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿布舞（左）自爆曾和馬傑森（右）交往約半年時間。（圖／阿布舞、馬傑森IG@abuueucna0210、@jak05.15）

▲馬傑森（左）後來與林襄（右）在2023年8月被拍到牽手照，戀情因此見光死。（圖／林襄、馬傑森IG@95_mizuki、@jak05.15）

▲阿布舞發文回應被林襄介入感情一事。（圖／阿布舞IG＠abuueucna0210）

樂天啦啦隊前成員阿布舞近日在節目《三交訪談》中透露，自己曾和球員馬傑森交往半年，並指馬傑森後來無縫接軌林襄，此事讓林襄被冠上小三封號，嚴重打擊形象。對此，今（13）日有資深粉絲詳細分析這段交往時間軸，表示阿布舞說自己與馬傑森是在她生日當天分手的，應該是指2022年的2月，但林襄與馬傑森的緋聞是在隔8月才傳出來，根本沒有重疊問題，打臉阿布舞的說法。阿布舞作為林襄的前輩，比林襄更早加入樂天女孩，她說自己與馬傑森的戀情始於男方第一次拿下單場MVP的那天，後來交往約半年，在她生日時分手。有網友仔細比對後列出時間軸，表示馬傑森第一次拿下單場MVP是2021年的7月27日，阿布舞的生日則為2月10日，若推算她與馬傑森僅交往半年，那分手的時間應該就是2022年2月的時候。而林襄被拍到與馬傑森牽手逛街的照片是2023年8月時，兩人因戀情見光死，同年10月就傳出分手消息。當時林襄透露他們交往約1年時間，。網友認為若依照這個時間線來看，林襄根本沒有重疊阿布舞與馬傑森的交往時間。針對阿布舞的爆料，馬傑森經紀公司今日也出面回應，「，對於當事人名譽及人格權已造成嚴重損害，本公司對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。」馬傑森公司否認他劈腿，林襄的經紀團隊稍早也同樣發布聲明，「」，強調林襄不是小三。阿布舞今日則再度發出限時動態回應此事，直呼人生就像是一場球賽，「做再多都於事無補，何不讓他成為你人生中的一個很棒的經驗呢。」顯然也希望風波就此平息。