台東鄉親也表示，楊柳颱風的風勢真的很強，千萬不要亂跑 。

楊柳颱風災情不斷更新

▲楊柳颱風將福壽山農場內的蘋果王吹倒。（圖／福壽山農場）

▲正氣北路上大顆的路樹倒塌，阻斷道路。（圖／台東臉書災害通報）

▲台東市仁昌街有整片長牆壁遭強風吹倒。（圖／台東臉書災害通報）

▲位在桃園中華路中山路高樓工地鷹架也被楊柳颱風的強陣風吹垮。（圖／內壢大小事）

▲台東鄉親忙著將地上掉落的鐵皮撿起，以防止它們繼續亂飛造成災情。（圖／台東臉書災害通報）

▲台東池上鄉外環道路現況。（圖／台東臉書災害通報）

▲楊柳颱風通過台東，有小貨車被颱風吹翻在地，一旁還有機車被吹倒在路上。（圖／Threads＠jimmy1pong授權提供）

▲台東富岡里有漁船被吹到馬路上。（圖／翻攝畫面）

▲基隆市三沙灣公寓外鷹架倒塌壓到白色轎車。（圖／臉書社團基隆人）

▲金崙沙灘搭設好的海洋音樂節舞台遭巨浪侵襲。（圖／太麻里鄉公所）

▲台東市四維幼兒園鐵皮屋頂被吹翻。（圖／台東臉書災害通報）

▲台東市區更生路一間加油站屋頂的鐵皮遭到強風掀起。（圖／台東臉書災害通報）

▲台11線沿路路樹大量被風吹倒。（圖／台東大小事）

今（13）日下午1時00分至1時10分之間，楊柳颱風中心確定登陸「台東太麻里鄉」，首當其衝的台東縣也已經傳出災情。包含當地四維幼兒園、果菜市場、加油站屋頂都被吹翻，《NOWNEWS》將持續整理全台各地最新的受災情況。許多台東市區更生路一間加油站屋頂的鐵皮遭到強風掀起。台東台11線沿路路樹大量被風吹倒。宜蘭市區有鴕鳥「狂奔4.7公里」！最終警方圍捕成功。