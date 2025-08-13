今（13）日下午1時00分至1時10分之間，楊柳颱風中心確定登陸「台東太麻里鄉」，首當其衝的台東縣也已經傳出災情。包含當地四維幼兒園、果菜市場、加油站屋頂都被吹翻，《NOWNEWS》將持續整理全台各地最新的受災情況。許多台東鄉親也表示，楊柳颱風的風勢真的很強，千萬不要亂跑 。
楊柳颱風災情不斷更新
18:30
台南永康分局拍下晚間台南驚人的風勢雨勢，表示「目前台南正處於颱風尾，請配合不要外出，就是幫防颱人員最大的忙，防颱人員辛苦了！」
18:00
屏東縣車臣排水溝溢出，水流不斷往斜坡下方流。
17:00
台中市和平區福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」也被楊柳颱風的強陣風吹倒，主幹根部位置斷裂，農場技術人員冒風雨察看，評估已無法救治，農場稍早正式宣告蘋果王走入歷史。
16:55
台東市正氣北路台東農校外，很大顆的路樹倒塌，阻斷道路。
16:35
台東市仁昌街有一大片牆壁遭強風吹倒，所幸往草坪方向傾倒，路旁車輛毫髮無傷。
15:00
桃園市中華路中山路高樓工地鷹架被強風吹垮。
14:55
寶桑活動中心鐵皮被強風吹起，附近多輛轎車受損。
14:52
台東池上鄉外環道路南下車道路樹沿路斷裂。
14:30
台東的大同路上還在興建的社會宅，外牆鋪設的鷹架遭楊柳颱風17級強陣風捲起。
14:10
楊柳颱風17級狂風吹翻小貨車、鐵片空中飛甩。詳細報導
14:06
台東富岡漁港稍早有民眾目擊漁船被吹上馬路。
12:00
基隆市三沙灣中船路一處公寓外牆拉皮鷹架，由於風大倒塌，壓到停在下方的一輛自小客車，所幸當時車上無人。
12:00
中午12點多，在高雄鳳山區博愛路有路樹倒塌，一對母子騎乘機車雙載經過，不巧被砸中。警消獲報到場處理，女騎士和9歲男童都有擦挫傷，均送往長庚醫院救治。
13:00
台東太麻里鄉金崙沙灘的海洋音樂節舞台遭浪摧毀。
13:14
台東市四維幼兒園鐵皮屋頂被吹翻。
13:50
台東市區更生路一間加油站屋頂的鐵皮遭到強風掀起。
14:00
台東台11線沿路路樹大量被風吹倒。
04:20
宜蘭市區有鴕鳥「狂奔4.7公里」！最終警方圍捕成功。
