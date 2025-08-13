楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分間，中央氣象署指出，颱風中心已登陸台東太麻里鄉，接下來將快速通過中央山脈，並在傍晚從台南或高雄地區出海。楊柳颱風在綠島、蘭嶼吹出17級恐怖強風，台東太麻里、成功地區也有11至13級，有網友曬出台東縣市颱風災情畫面，除了小貨車、遮雨棚被吹翻，甚至還有多個鐵片在空中高速飛舞，相當觸目驚心，提醒東、南部民眾一定要在家躲避風雨。
楊柳颱風刮17級恐怖強風！貨車被吹翻、鐵片空中飛舞
網友「vivi0981」在Threads上PO出楊柳颱風的恐怖強風畫面，台東市在眼牆周圍經歷狂風暴雨，永福路上除了花盆被吹倒，竟還有多個鐵片被強風吹起，在空中高速飛舞，畫面相當危險。此外，網友「coachfeng69」也分享，屋外遮雨棚被強風吹到解體，若不是有樹木阻擋，恐怕早已連根拔起飛走。
網友「jimmy1pong」則貼出自家小貨車被颱風掀翻在地的畫面，一旁還有機車被吹倒在路上，路上還有招牌被強風帶著走。楊柳颱風17級強風的威力，讓網友紛紛嚇壞直呼，「天啊好可怕」、「太大了吧，注意安全」、「太扯了我以為是AI」、「這威力不可小覷」。
楊柳颱風環流厚實！北北基也有10級強陣風
中央氣象署顯示，楊柳颱風13日13時的中心位置在北緯22.6度，東經121.0度，即在台東的南南西方約20公里之處，並以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
氣象署科長劉宇其示警，楊柳颱風擁有厚實的環流，稍早綠島、蘭嶼已經測出超過17級強陣風，台東太麻里、成功地區也有11至13級。颱風中心周圍的環流風雨極強，風力也會持續增強，雲林以南、花蓮需注意11級以上強陣風，北北基至彰化、宜蘭也可能出現10級強陣風。
楊柳颱風眼地區雖「無風無雨」，但等到中心通過後，立即就會出現一波波強風豪雨，尤其颱風翻過中央山脈後，南部的風雨會立即拉滿，提醒台東、台南、高雄等地的民眾要持續警戒，防颱措施不可輕忽。
