中央氣象署持續針對「楊柳颱風」發布海上陸上警報，預估颱風中心會在中午左右從台東登陸，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（13）日上午，綠島蘭嶼率先進入颱風眼，尤其綠島已觀測到17級強風，提醒台東、恆春半島，務必嚴加防範颱風登陸時的破壞性猛烈風雨，南台灣當颱風登陸開始，風雨也會快速增強。
臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」分析師陳勝表示，楊柳風力最強的北側眼牆正掃過綠島，綠島已出現17級強陣風，「接下來將掃過台東市區附近，提醒當地的民眾慎防17級強陣風。」
陳勝提醒，南部地區在下午到晚上，颱風中心登陸過山後才會起風，同時也會出現劇烈的雨勢，須做好防備；至於嘉義以北的西半部，除了沿海陸地風力較強，目前來看風雨不至於太大，部分地區甚至還會出太陽。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」則補充，北北基清晨已出現陣陣強風，最猛烈的時段則落在「颱風登陸至離開海峽中線前」，也就是下班尖峰時刻。
氣象署科長劉宇其也強調今天台灣各地對楊柳颱風的感受不同，花東首當其衝，上午的風雨逐漸明顯，中午登陸前後，台東務必要小心15至16級的強陣風，以及非常劇烈的大豪雨；颱風過山後，下午輪到嘉義以南地區出現強風豪雨。
北北基宜雨勢比較間歇，但楊柳颱風在午後確實會讓北台灣出現較強陣風，沿海、山區預估有10級，大台北市區則以9級為主，外出、行車要特別小心風力影響。
資料來源：台灣颱風論壇｜天氣特急、觀氣象看天氣
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」則補充，北北基清晨已出現陣陣強風，最猛烈的時段則落在「颱風登陸至離開海峽中線前」，也就是下班尖峰時刻。
北北基宜雨勢比較間歇，但楊柳颱風在午後確實會讓北台灣出現較強陣風，沿海、山區預估有10級，大台北市區則以9級為主，外出、行車要特別小心風力影響。
更多「楊柳颱風」相關新聞。