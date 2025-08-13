楊柳颱風暴風圈襲東部！中央氣象署表示，今年第11號颱風「楊柳」（國際命名：PODUL）在今（13）日清晨已經接觸東部陸地，將對台東、花蓮等地區造成威脅。楊柳颱風來勢洶洶，一早就有台東店家目睹狂風暴雨襲擊街道，也有台東蘭嶼店家拍下海邊浪潮兇猛的影片，畫面十分怵目驚心。
楊柳颱風襲東部！台東狂發暴雨、蘭嶼海邊掀巨浪
楊柳颱風暴風圈今日清晨接觸東部陸地，就有台東店家早上8時就發現外頭開始下起大雨、吹起強風，畫面中街道上空無一人，強風與大雨襲擊整個市區，強烈的風雨聲相當驚悚，當地店家也發文提醒「風勢真的很大，請大家注意自身安全啊，楊柳不是好惹的」。
除此之外，還有蘭嶼東清部落的店家貼出當地風雨狀況，只見影片中，海岸邊已經開始掀起兇猛長浪，雨勢看起來不小，畫面怵目驚心，店家也提醒「現在還沒到滿潮浪已打到路上，請小小力經過就好，希望大家都能平安渡過這次風災」。
楊柳颱風最快中午登陸！台東嚴防致災強風
中央氣象署表示，楊柳颱風今日10時的中心位置在北緯 22.2 度，東經 121.7度，即在臺東的東南方約90公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。根據最新資料顯示，目前颱風中心在臺東東南方海面，其暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估最快將在今日中午登陸東部。
氣象署今日也連續發布多次颱風強風告警，其中台東地區將出現12級平均風或14級陣風以上致災強陣風，提醒民眾請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
資料來源：中央氣象署
資料來源：中央氣象署
