楊柳颱風即將以中颱之姿登陸台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，楊柳颱風「飆車」加速接近，預計中午後在台東至太麻里一帶登陸，登陸點風力上看14級起跳，中央氣象署已針對台東地區發布強風國家級警報，目前綠島、蘭嶼風力實測已「催上14－17級風」，南部風雨在颱風登陸後才會開始，北北基下班尖峰時段也有強風威脅，提醒民眾外出一定要注意安全。
楊柳颱風飆車逼近台灣！北北基下班遇強風威脅
氣象粉專「台灣颱風論壇」發文指出，楊柳颱風「飆車」加速接近台灣中，「這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一」。粉專示警，楊柳颱風即將登陸，待會台東、恆春地區就會進到颱風核心區域，很快地就會帶來強風暴雨。
「台灣颱風論壇」表示，此刻花東地區的風雨應該已經很有感，預計中午過後，楊柳颱風就會在台東至太麻里一帶登陸。楊柳颱風逐漸逼近，台東地區已收到強風告警國家級警報，目前登陸點風力上看14級起跳，「真的皮要繃緊緊啦！」
至於南部地區的風雨，「台灣颱風論壇」透露，現在沒事是正常的，預計颱風登陸後才會開始，到時風雨會很有感。北北基早上也出現平均風6級以上或陣風8級以上，但風力最強的時間點，將出現在颱風登陸至遠離海峽中線前，也就是下班尖峰時段，因此粉專提醒大家注意安全，「大家自求多福、小心注意。」
正式進入颱風眼！蘭嶼、綠島吹出17級風
中央氣象署顯示，楊柳颱風13日10時的中心位置在北緯22.2度，東經121.7度，即在台東的東南方約90公里之處，並以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
氣象署目前已針對台東縣台東市、成功鎮、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、延平鄉、金峰鄉以及綠島、蘭嶼鄉發出颱風強風告警，示警颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。「台灣颱風論壇」也透露，蘭嶼已正式進入颱風眼，截至10點風力實測，綠島、蘭嶼都已經「催上14－17級風」。
氣象署提醒民眾立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
