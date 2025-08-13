楊柳颱風（國際命名: PODUL）預估今（13）日中午登陸台東，並以極快的速度通過台灣，中央氣象署公布停班停課的重要指標「風雨預測」，今天下半天，「新北、桃園、宜蘭、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖」風力達停班課標準；24小時雨量則是「嘉義、高雄、屏東」達標；至於是否有停班停課異動，仍由各縣市政府決策公布為準。
🟡週三下半天（8/13）停班停課風力達標地區
📌風力
📍新北濱海鄉鎮、桃園濱海鄉鎮、花蓮濱海鄉鎮、彰化濱海鄉鎮：9至10級強陣風
📍雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖：10級以上強陣風
🟡未來24小時停班停課雨量達標地區
📌雨量
📍嘉義縣山區：150至250毫米
📍高雄市山區：250 至400毫米
📍屏東縣山區：250至400毫米
據氣象署針對楊柳颱風最新「風力預報」，在今天中午12時至深夜0時，「新北濱海鄉鎮、桃園濱海鄉鎮、宜蘭濱海鄉鎮、花蓮濱海鄉鎮、彰化濱海鄉鎮」會有9至10級強陣風達停班課標準；此外，「雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖」都有10級以上強陣風，共計14縣市今天下半天達停班課標準。
而據氣象署針對楊柳颱風最新「雨量預報」，今天上午10時至明天上午10時，「嘉義縣山區150至250毫米」、「高雄市山區250至400毫米」、「屏東縣山區250至400毫米」，達到停班課標準。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
「楊柳颱風」相關報導
楊柳颱風動態整理！最新「路徑、登陸點、風雨、停班課機率」一覽
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風撞向台灣！台東變地獄倒霉鬼 恐怖風力曝：不是開玩笑的
