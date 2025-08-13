楊柳颱風（國際命名: PODUL）預估今（13）日中午登陸台東，並以極快的速度通過台灣，中央氣象署公布停班停課的重要指標「風雨預測」，今天下半天，「新北、桃園、宜蘭、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖」風力達停班課標準；24小時雨量則是「嘉義、高雄、屏東」達標；至於是否有停班停課異動，仍由各縣市政府決策公布為準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡週三下半天（8/13）停班停課風力達標地區

📌風力

📍新北濱海鄉鎮、桃園濱海鄉鎮、花蓮濱海鄉鎮、彰化濱海鄉鎮：9至10級強陣風

📍雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖：10級以上強陣風

🟡未來24小時停班停課雨量達標地區

📌雨量

📍嘉義縣山區：150至250毫米

📍高雄市山區：250 至400毫米

📍屏東縣山區：250至400毫米

▲今天上午10時至明天上午10時，嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區雨量達停班停課標準。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今天上午10時至明天上午10時，嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區雨量達停班停課標準。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
據氣象署針對楊柳颱風最新「風力預報」，在今天中午12時至深夜0時，「新北濱海鄉鎮、桃園濱海鄉鎮、宜蘭濱海鄉鎮、花蓮濱海鄉鎮、彰化濱海鄉鎮」會有9至10級強陣風達停班課標準；此外，「雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖」都有10級以上強陣風，共計14縣市今天下半天達停班課標準。

而據氣象署針對楊柳颱風最新「雨量預報」，今天上午10時至明天上午10時，「嘉義縣山區150至250毫米」、「高雄市山區250至400毫米」、「屏東縣山區250至400毫米」達到停班課標準。

▲楊柳颱風預估今天中午左右登陸台灣，傍晚出海，期間將替東半部、西南部、南部山區帶來最劇烈的雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲楊柳颱風預估今天中午左右登陸台灣，傍晚出海，期間將替東半部、西南部、南部山區帶來最劇烈的雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）
▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）
「楊柳颱風」相關報導
楊柳颱風動態整理！最新「路徑、登陸點、風雨、停班課機率」一覽
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸　全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風撞向台灣！台東變地獄倒霉鬼　恐怖風力曝：不是開玩笑的 

更多「楊柳颱風」相關新聞。

相關新聞

楊柳颱風將登陸！下午「台北風力」恐達停班課標準　氣象署示警了

颱風動態不斷更新／楊柳路徑再南修！中午登陸台東　傍晚南高出海

快訊／楊柳颱風逼近！國家級警報響了　台東將吹14級以上致災強風

楊柳颱風動態整理！最新「路徑、登陸點、風雨、停班課機率」一覽