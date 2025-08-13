我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投8月23日投票，民進黨主席賴清德今（13）日表示，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，「我們都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決」；他提到，在還沒經過安全檢驗程序， 無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，「所以，823公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。賴清德表示，黨內同志、民進黨支持者以及社會大眾近來關心823公投的議題，在今年520時，他就曾經說過，核管法修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「兩個必須」，而政府會秉持「三個原則」，審慎以對。賴清德說，第一個必須是，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，而在8月1號，核安會也已經預告了相關辦法的修正草案，預告期間到9月30號截止，廣徵社會各界的意見後，再完成辦法的修訂。接著，賴清德說，第二個必須是，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本，在上週的政見發表會上，台電曾文生董事長也明確表達，核管法子法正式公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。賴清德強調，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個原則，負責任地面對核電議題，「面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，我們都知道安全是科學問題，不是公投能夠解決」。賴清德提到，在還沒經過安全檢驗程序， 讓人民充分瞭解風險與成本資訊前，就進行核三重啟的公投，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三，「所以，823公投我會去投票，我們一起投下『不同意』票」。此外，賴清德也提到，氣象署已經發佈楊柳颱風的海上陸上颱風警報，暴風圈上午已經接觸台灣、並會從東部登陸。賴清德提到，雖然此颱風會在今天快速通過台灣，但仍預計會對東部、南部帶來強風豪雨，中央跟地方政府必須做好防救災整備，也要快速評估災損，並盡速提供必要的援助，以降低颱風對國人的影響。賴清德表示，對於日前受丹娜絲颱風跟西南氣流豪雨影響的中南部災區，房屋損壞還沒有完成修復的弱勢受災戶，他也要請黨公職與地方政府配合，做好相關措施，確保民眾生命及財產安全。賴清德提到，關於全球屈公病疫情持續加劇，國內已有17例境外移入的病例，屈公病是透過病媒蚊傳染，為避免引發本土流行，政府要與國人共同努力，落實積水容器清除，維護居家環境整潔，做好防蚊措施，共同阻斷傳播鏈，避免疫情發生。