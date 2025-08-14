「詐騙非單獨犯罪，高科技現代，已成為一個生態系。」總統賴清德今（2025）年4月17日出席活動致詞，道出詐騙猖獗；《NOWNEWS今日新聞》專訪行政院打詐中心指揮官與數發部官員，剖析打詐戰略。
為了瓦解「詐騙生態系」，行政院成立打詐辦公室，2024年8月27日轉型為打詐指揮中心，由內政部政務次長馬士元擔任指揮官，負責溝通協調各部會的打詐政策，馬士元形容協調部會工作如賽跑，「指揮中心跑在前面，發現新詐騙（樣態）要圍堵，再來協調分工。」
海外國家投1億FB廣告費疑洗錢 Meta重罰1600萬
Meta公司旗下facebok，在台灣有高達上千萬用戶，是十分活躍的社群平台！但也因此成為被詐騙集團利用的工具，許多被害人就是被facebook投資廣告吸引，被誘騙加入封閉的Line群組，最後被洗腦而陷入財物損失。馬士元指出，過去刑事局曾發現一家來自海外的公司，在台灣facebook累積投放超過1億元廣告，「幾乎比我們打詐預算還高！」馬士元語帶驚訝說。
《詐欺犯罪危害防制條例》上路後，包括台灣四大網路平台Google、Meta、Line、TikTok，都必須揭露廣告主身分，降低民眾受詐騙的風險。Meta全球網路廣告活躍，多年來與我國執法單位合作，但詐防條例上路後，仍因違規遭罰總計1600萬罰鍰。Meta高層特別來台與政府高層溝通並舉辦防詐論壇，且更積極主動下架潛在的詐騙廣告，並建立雙向通報機制，由警方165接獲新型詐騙案例後，立即通報facebook封鎖相關內容。
詐騙2大類型：投資與愛情 AI科技與虛擬貨幣管制備戰
馬士元分析常見2大類詐騙，首先是投資詐騙，其次是愛情或交友詐騙。投資詐騙方面，詐騙集團常以小額投資快速「出金」博取被害者的信任，接著誘導投入千萬元等鉅款。馬士元指出，詐騙集團鎖定高齡、有資產族群，為了賺取利潤，甚至有被害人抵押房產或向地下錢莊借貸。
馬士元強調，防詐不能只靠宣導，必須結合金融體系。例如警方與銀行等單位合作，向高風險族群如退休人士宣導「正規投資管道」，而不要被詐騙集團的投資訊息「蓋台」。
愛情詐騙方面，詐騙集團則結合AI技術進化。馬士元指出，詐騙集團以長期陪伴與情感需求作誘餌，再引導對方投資或匯款。由於AI對話成本低，一台電腦即可同時與數十人「談戀愛」。政府正在研議一套情境體驗宣導方式，讓民眾看見螢幕後與你聊天的其實是機器，開發AI反制系統，攔截詐騙資訊。
「打詐過程就像貓抓老鼠。」馬士元直言，國內詐騙集團多由幫派經營，因成本低、刑責輕而快速壯大，且不斷科技化。未來將採取雙管齊下策略，一方面提升詐騙成本，使其失去獲利優勢；另一方面結合傳統宣導與新興技術反制，結合AI科技與虛擬貨幣管制等方式備戰。
數發部掛牌3年集中打詐 戰場從電商、第三方支付平台到社群媒體
台北車站新光三越大樓中，藏著一支精良打詐部隊：「數位發展部數位產業署」（簡稱數產署）。「以永續發展理念，致力於各產業的數位升級」，官網上如此說明數產署設立理念，但掛牌成立3年來的「重中之重」都在打詐，戰場從電商、第三方支付與遊戲平台到社群媒體。
林俊秀接受專訪指出，管制電商方面，施以蘿蔔跟棍子，蘿蔔是全面體檢國內所有電商平台，並協助輔導改善，避免個資外洩，棍子則是《個人資料保護法》，雙管齊下。第三方支付平台，則是體檢全台第三方支付平台，共廢止16家不合規廠商。「一旦查到不法事跡，一律配合執法單位先抓到壞人。」林俊秀說明，數產署角色是查獲情資，後續由執法單位接手調查。
數產署長：「極權國家才監管網路」 借鏡歐盟法規管制網路詐騙
事實上，2022年國家通訊傳播委員會（NCC）有意推動《數位中介服務法》，卻引發輿論質疑政府大手將伸進網路世界管制言論，最後無疾而終。前刑事局預防科科長林書立認為，若政府沒有適度規範網路空間，讓詐騙集團躲在個資法的保護傘下，從事非法行為，導致「數位信任」缺口。他以歐盟3部法規為例，《一般資料保護法》、《數位服務法》及《數位市場法》以應對網路詐騙與平台責任問題。台灣可借鏡歐盟法規，劃定數位管制範圍，例如可追蹤匿名者來源，若涉及不法行為，執法單位可以立即反制或追蹤，將歹徒繩之以法。
對此林俊秀不諱言，詐危條例就是因應facebook而生的法令，當初制定過程參考歐盟數位服務法（DSA）、英國線上安全法等國際法規，落實「廣告實名制」，他認為Meta是全球企業，營利之外更應該負擔起社會責任。今（2025）年7月4日，Meta亞太區及印度公共政策副總裁Simon Milner出席台灣打詐論壇活動，對於被我國開罰1600萬罰鍰，表示「欣然接受」。
「極權國家才會進行監管網路！」林俊秀強調，網路上的犯罪樣態都有法令可處理，數產署非為監管而生，而是站在輔導產業發展的角度。台灣需要打造可信任的數位環境，不論政府、商業或交易，都應讓民眾安心在數位世界中交流、購物、娛樂與享受便利，短期專注打詐目標，長期則是建立安全與信心，達到「永續發展理念、數位產業升級」之目的。
