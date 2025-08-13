2025年FIBA亞洲盃籃球錦標賽將於8月13日進行八強戰，中華男籃將在沙烏地阿拉伯吉達的King Abdullah Sports City對決奪冠熱門伊朗隊。伊朗在希臘籍總教練索提里奧斯．馬諾洛普洛斯（Sotirios Manolopoulos）帶領下，小組賽全勝出線，展現強大實力；而中華隊則憑藉四名歸化外援與出色外線火力，成為本屆賽會的最大驚喜之一

我是廣告 請繼續往下閱讀
伊朗：內外均衡的冠軍級班底

伊朗在小組賽先後擊敗關島（77：52）、日本（78：70）與敘利亞（82：43），三戰全勝登頂。特別是戰勝日本一役，充分展現了球隊在防守強度與陣地戰運行上的成熟度。球隊陣容深度與經驗兼備，由Sina Vahedi、Arsalan Kazemi、Mathin Aghajanpour、Mohammad Amini與Salar Monji領銜，內外線均具威脅。

▲年輕化陣容重建的伊朗隊，攻守實力仍然出色，阿米尼（Mohammad Amini，圖中者）和瓦赫迪（Sina Vahedi ）兩名兼具技術和身體素質的後衛，可能會給中華隊帶來大麻煩。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）
▲年輕化陣容重建的伊朗隊，攻守實力仍然出色，阿米尼（Mohammad Amini，圖中者）和瓦赫迪（Sina Vahedi ）兩名兼具技術和身體素質的後衛，可能會給中華隊帶來大麻煩。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）
中華隊：四外援領軍的驚奇之旅

中華隊本屆亞洲盃繳出2勝1敗的小組賽成績，先後擊敗菲律賓（95：87）、伊拉克（87：60），僅在與紐西蘭的分組冠軍爭奪戰以78：118吞敗。陣中歸化外援中鋒布蘭登．吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、賀博兄弟，搭配陳盈駿、林庭謙等本土核心，外線與轉換進攻火力十足。

在16強附加賽，中華隊以78：64力退約旦，成功報了三年前遭「0.2秒絕殺」之仇，也展現團隊防守與輪換深度的提升。

▲本屆中華男籃表現有所突破，在附加賽成功擊敗約旦完成復仇進入8強，接著要面對的對手是伊朗，也將力拼自1998年曼谷亞運後，再次於亞洲一級賽事擊敗伊朗。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）
▲本屆中華男籃表現有所突破，在附加賽成功擊敗約旦完成復仇進入8強，接著要面對的對手是伊朗，也將力拼自1998年曼谷亞運後，再次於亞洲一級賽事擊敗伊朗。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）
雙方交手紀錄與對戰看點

近五次交鋒中，伊朗贏下四場，中華隊僅取一勝，歷史戰績不占優勢。不過本屆中華隊陣容完整度與外援戰力均優於過往，外線火力與快攻推進速度有機會衝擊伊朗防線。

三大關鍵對決：

  1. 禁區抗衡力：吉爾貝克如何在對抗Kazemi等伊朗長人時保持籃板與護框優勢。
  2. 外線手感：林庭謙、賀博能否持續高效率外線輸出，將決定比分膠著度。
  3. 失誤控制：面對伊朗高強度防守，降低失誤、避免被打反擊，是取勝關鍵。
▲儘管中華隊完成復仇，中國媒體卻點出球隊潛在隱憂，球隊防守籃板保護依舊是大問題，在沒有高柏鎧時，球隊無論是護框還是籃板保護都會明顯被削弱。（圖／取FIBA亞洲盃官網）
▲中華隊在這次亞洲盃攻防表現都不錯，但是籃板是致命傷，要擊敗伊朗，高柏鎧責任重大。（圖／取FIBA亞洲盃官網）
本場比賽預測

台灣運彩》本場開出中華隊受讓+4.5的盤口，顯示伊朗仍較有機會挺進四強。根據中華民國運動彩券發展協會 分析師BONBON指出，伊朗雖障面實力略高，但中華隊若外線火力全開、籃板守住且降低失誤，有機會咬住比分甚至上演爆冷，受讓有利些。

▲在伊朗長人陣下，中華隊可能不好在禁區找到出手機會。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，www.fiba.basketball）
▲在伊朗長人陣下，中華隊可能不好在禁區找到出手機會。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，www.fiba.basketball）
資料來源：FIBA官方網站台灣運彩CSDA

 

中華男籃相關新聞：

亞洲盃男籃／中華隊和約旦爭8強！「賽程、陣容、轉播連結」一覽

亞洲盃男籃／27年魔咒能破？中華隊凌晨硬剛伊朗　FIBA點爆冷關鍵

亞洲盃男籃／中華隊力拚4強！球評點「伊朗弱點」　3個細節定成敗

相關新聞

亞洲盃男籃／台灣雙衛陳盈駿、林庭謙有麻煩　伊朗後場雙星很難纏

亞洲盃男籃／中華隊8強對決伊朗！「賽程、陣容、轉播連結」一覽

李亦伸專欄／「台灣vs.伊朗」拚四強！解析中華男籃必勝五個理由

亞洲盃男籃／中華隊4強對伊朗！陣中6人身高破2米　NBA次輪秀領軍