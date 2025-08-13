2025年FIBA亞洲盃籃球錦標賽將於8月13日進行八強戰，中華男籃將在沙烏地阿拉伯吉達的King Abdullah Sports City對決奪冠熱門伊朗隊。伊朗在希臘籍總教練索提里奧斯．馬諾洛普洛斯（Sotirios Manolopoulos）帶領下，小組賽全勝出線，展現強大實力；而中華隊則憑藉四名歸化外援與出色外線火力，成為本屆賽會的最大驚喜之一。
伊朗：內外均衡的冠軍級班底
伊朗在小組賽先後擊敗關島（77：52）、日本（78：70）與敘利亞（82：43），三戰全勝登頂。特別是戰勝日本一役，充分展現了球隊在防守強度與陣地戰運行上的成熟度。球隊陣容深度與經驗兼備，由Sina Vahedi、Arsalan Kazemi、Mathin Aghajanpour、Mohammad Amini與Salar Monji領銜，內外線均具威脅。
中華隊：四外援領軍的驚奇之旅
中華隊本屆亞洲盃繳出2勝1敗的小組賽成績，先後擊敗菲律賓（95：87）、伊拉克（87：60），僅在與紐西蘭的分組冠軍爭奪戰以78：118吞敗。陣中歸化外援中鋒布蘭登．吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、賀博兄弟，搭配陳盈駿、林庭謙等本土核心，外線與轉換進攻火力十足。
在16強附加賽，中華隊以78：64力退約旦，成功報了三年前遭「0.2秒絕殺」之仇，也展現團隊防守與輪換深度的提升。
雙方交手紀錄與對戰看點
近五次交鋒中，伊朗贏下四場，中華隊僅取一勝，歷史戰績不占優勢。不過本屆中華隊陣容完整度與外援戰力均優於過往，外線火力與快攻推進速度有機會衝擊伊朗防線。
三大關鍵對決：
《台灣運彩》本場開出中華隊受讓+4.5的盤口，顯示伊朗仍較有機會挺進四強。根據中華民國運動彩券發展協會 分析師BONBON指出，伊朗雖障面實力略高，但中華隊若外線火力全開、籃板守住且降低失誤，有機會咬住比分甚至上演爆冷，受讓有利些。
資料來源：FIBA官方網站、台灣運彩、CSDA
三大關鍵對決：
- 禁區抗衡力：吉爾貝克如何在對抗Kazemi等伊朗長人時保持籃板與護框優勢。
- 外線手感：林庭謙、賀博能否持續高效率外線輸出，將決定比分膠著度。
- 失誤控制：面對伊朗高強度防守，降低失誤、避免被打反擊，是取勝關鍵。
