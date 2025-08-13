我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊朗男籃國家隊傳奇中鋒哈達迪（Hamed Haddadi）從國家隊退役後，現階段國家隊處於新舊交替。（圖／美聯社／達志影像）

2025年FIBA亞洲盃男籃賽進入8強淘汰賽，中華隊在附加賽成功擊敗約旦完成復仇後，今（13）日凌晨將強碰宿敵伊朗。這場比賽不只是爭奪4強門票的關鍵戰役，更是一場挑戰「27年不勝」魔咒的對決。資深球評李亦伸指出，這將是中華隊打破魔咒的最佳機會，同時他分析了伊朗隊的「弱點」，並點出中華男籃若能掌握關鍵，將有超過五成的勝算。在與伊朗隊的8強爭奪戰中，李亦伸認為，這場比賽的關鍵在於中華隊能否展現團隊防守以及內線高度。他指出，如果早個10年前，伊朗隊還有218公分的前亞洲級巨人哈達迪（Hamed Haddadi），中華隊當然沒得打，但目前的伊朗隊正處於一個新舊交替的階段。李亦伸特別提到，伊朗隊的3名核心後場主力都在25歲以下，其中包括年僅20歲的阿米尼（Mohammad Amini），雖然年輕，但在職業聯賽已打拼多年，具備一定實力，能投外線也能持球，運動能力更佳。他認為：「在經驗上，我認為中華隊可能好一點點，但旗鼓相當，至少我們能打出自己的風格。」李亦伸指出，這場比賽中華隊能否贏球的關鍵有三點。首先，高柏鎧的內線防守要能發揮作用，他213公分的身高在禁區能帶來威嚇性。其次，伊朗隊沒有哈達迪（Hamed Haddadi）這種統治級的巨星，因此中華隊要做好外圍防守，在擋拆後的協防也要到位。第三，這場比賽的勝負將取決於籃板球的掌握，尤其是防守籃板的保護，若能保護好禁區，中華隊就有機會獲勝。李亦伸也分析，伊朗隊雖然有大量的外線投射，但內線的進攻多集中在35歲的老將卡齊米（Arsalan Kazemi）身上，這位203公分的內線球員雖然有經驗、籃板好，但對中華隊的威脅性並非那麼關鍵。他提到，中華隊不僅有高柏鎧，還有204公分的曾祥鈞與197公分的陳冠全，因此在內線的對抗方面，中華隊並不會太差，「我覺得這是中華隊能夠贏球一個最好的機會。」