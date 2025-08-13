我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊以78：64擊敗約旦隊，成功復仇3年前被易卜拉欣（Freddy Ibrahim）絕殺的痛苦記憶。我國主控陳盈駿接受FIBA官網專訪時直言：「我們就是不想再讓這事發生。」（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

▲這一屆伊朗有6人身高再200公分以上，對於籃板能力不佳的中華隊來說，將面臨苦戰。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，www.fiba.basketball）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup），本屆中華男籃表現有所突破，在附加賽成功擊敗約旦完成復仇，進入8強，接著要面對的對手是伊朗，這隻西亞強權，目前世界排名第28位，本屆陣容也進行了新舊交替，由35歲老將卡齊米（Arsalan Kazemi）擔任精神領袖，這位好手曾在2013年NBA選秀大會次輪第54順位被華盛頓巫師選中實力出色，如今他帶領多名年輕球員，試圖挽回伊朗亞洲強權地位，而中華隊也將力拼自1998年曼谷亞運後，再次於亞洲一級賽事擊敗伊朗。中華男籃在11日迎戰約旦，走出上屆遭絕殺陰影，在賀丹攻下全隊最高18分，陳盈駿則貢獻15分、5籃板與4助攻的帶領下，以78：64擊敗對手，成功晉級八強，這也是中華隊相隔12年再度闖進亞洲盃八強舞台。中華男籃第一次正式與伊朗在亞洲一級賽事上廝殺，最早要回溯1997年的亞錦賽，當時伊朗在西亞並不是一支強隊，中華男籃也以75：54輕取他們，在21世紀以前，亞洲籃球強權的版圖，為中、韓、菲、日、台，以及哈薩克與沙烏地拉伯。隨後進入1998年曼谷亞運，當時國內正處於CBA的熱潮時期，球迷都對這次亞運抱持期待，卻沒想到先是在複賽大敗給哈薩克21分，無緣4強，在排名賽碰上當時實力不強的伊朗，更是被一路壓著打，才在延長賽獲得勝利，這也是前一次中華男籃在亞洲一級賽事擊敗伊朗的時候了。後來伊朗因為國內政局問題，於1999年與2001年亞錦賽都沒有參賽，直到2003年亞錦賽才重新回歸，這時中華隊因為換血問題導致國際賽經驗不足，在預賽遭到淘汰，更是在當屆賽事只打出11名成績，並輸給伊朗，至此開始，中華男籃就遭遇到對戰伊朗長達11年的不勝紀錄。隨著2005年，伊朗已經由黃金世代全面接班，包括哈達迪（Hamed Haddadi）與巴哈拉米（Samad Nikkhah Bahrami）等，逐漸成為伊朗陣中的大將，也自此開始，伊朗似乎就成為中華男籃的噩夢，即使之後曾擊敗過中國、韓國、日本與菲律賓，也曾經擊敗西亞的黎巴嫩、約旦與卡達這些強隊，但唯獨伊朗就是中華男籃一直跨不去的坎，就這樣一路輸到2014的亞洲盃。伊朗今年陣容和過往不太一樣，過去他們擁有像哈達迪一樣的218公分巨塔鎮守禁區，但今年大多由203公分的老將卡齊米扛起內線，具威脅性的反倒是側翼球員，包含201公分的阿米尼（Mohammad Amini）、198公分的阿格賈普爾（Matin Aghajanpour，2人不僅有身材優勢也有很好的活動力，將為台灣隊造成莫大防守壓力。中華男籃如果要與伊朗一決高下，包括歸化球員高柏鎧在禁區的限制，與團隊籃板球與防守的鞏固是相當重要，進攻端團隊也需要成功串聯，才有擊敗伊朗的機會。