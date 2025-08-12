我是廣告 請繼續往下閱讀

日期 賽事階段 對戰組合 開賽時間 8月13日（周三） 八強賽 A組第1澳洲 vs C2／D3 勝者菲律賓 17：00 8月14日（周四） 八強賽 B組第1伊朗 vs D2／C3 勝者中華隊 00：00 八強賽 C組第1中國 vs A2／B3 勝者韓國 17：00 八強賽 D組第1紐西蘭 vs A3／B2 勝者黎巴嫩 00：00

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）8強戰，中華隊將與伊朗正面交鋒，爭奪四強門票。伊朗目前世界排名第28位，本屆陣容進行了新舊交替，由35歲老將卡齊米（擔任精神領袖，這位好手實力出色，如今他帶領多名年輕球員，試圖挽回伊朗亞洲強權地位。本對於籃板能力糟糕的中華隊來說，將遭遇一場硬仗。2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）附加賽，中華隊在11日迎戰約旦，上屆亞洲盃心碎遭絕殺的劇情，這回沒有重演。我國男籃在陳盈駿、賀丹的關鍵外線火力帶領下，以78：64擊敗對手，成功晉級八強，這也是中華隊相隔12年再度闖進亞洲盃八強舞台，下一場將對上西亞強權伊朗。此役賀丹攻下全隊最高18分，陳盈駿則貢獻15分、5籃板與4助攻，帶領中華隊完成復仇並晉級八強。這是中華隊自2013年後，睽違12年再度打進亞洲盃八強。接下來，我國將面對強敵伊朗，力拚四強席位。本屆賽制規定，各組第一名將直接晉級八強，第二、三名則須打附加賽爭取八強門票。中華隊目前是D組第二，擊敗C組第三的約旦隊後，下一場要對上B組第一的伊朗，比賽預計將在14日凌晨00：00進行。卡齊米是伊朗史上首位在NBA選秀中被選中的球員（2013年），現為球隊最年長的成員。他身高202公分，擅長籃板、卡位與掩護，在本屆亞洲盃預選賽場均抓下8.2個籃板，是球隊防守與攻防轉換的關鍵樞紐。卡齊米回憶自己年輕時曾與哈達迪（Hamed Haddadi）、巴哈拉米（Samad Nikkhah Bahrami）等伊朗傳奇並肩作戰，如今角色轉換成為帶領年輕世代的隊長，「我喜歡我們是被低估的一方，其他隊可能不認識我們的球員，但我認為我們能製造驚喜。」另一名值得注意的主力是21歲前鋒阿加詹普爾，身高203公分、外線能力出色。在亞洲盃預選賽4場比賽中，他命中17記三分球；本屆小組賽對陣關島時更投進6記三分，攻下全場最高的19分，是伊朗的主要火力來源之一。這一屆伊朗有6人身高再200公分以上，最高的是29歲的中鋒阿里阿克巴里，他實際上在小組賽的出賽時間並不多，但不能排除伊朗在情蒐後派出這位「巨塔」來刻意針對籃板能力不佳的中華隊。前鋒6呎7吋（202公分）大前鋒6呎8吋（203公分）中鋒7呎2吋（218公分得分後衛6呎7吋（201公分）前鋒6呎4吋（193公分）後衛6呎2吋（188公分）中鋒6呎8吋（203公分）大前鋒6呎8吋（203公分）得分後衛6呎3吋（190公分）控球後衛 5呎9吋（175公分）控球後衛6呎1吋（185公分）大前鋒6呎6吋（198公分）依照賽制，小組第一可直接晉級四強，第二、第三名則需打附加賽爭奪八強席位。伊朗在小組賽以大比分擊敗關島展現競爭力，對中華隊而言，如何限制Kazemi在籃板端的影響，以及防守Aghajanpour的外線火力，將是勝負關鍵。ELTA 愛爾達電視為本屆賽事台灣地區轉播，36場全程直播無冷場🔹 MOD 愛爾達體育1台（CH200）🔹 ELTA.tv 線上／行動裝置同步觀看