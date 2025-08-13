我是廣告 請繼續往下閱讀

▲FIBA分析，若林庭謙能找回場均18分的火燙手感，中華隊爆冷晉級4強的機率將大幅提升。（圖／取自FIBA）

▲中華男籃高柏鎧再度被官網點為「X因子」，強調籃板掌握將是決定勝負的關鍵。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

2025年FIBA亞洲盃男籃賽進入8強淘汰賽，中華隊在附加賽成功擊敗約旦完成復仇後，今（13）日凌晨將強碰宿敵伊朗。這場比賽不僅是爭奪4強門票的關鍵戰役，更是一場挑戰「27年不勝」魔咒的史詩級對決。FIBA官網賽前預告，分析了中華隊可能爆冷晉級的關鍵，尤其中華男籃籃板掌握將左右勝負。中華隊在本屆亞洲盃表現超乎部分外界預期，先在小組賽展現火力，附加賽再力退約旦，一掃3年前遭對方絕殺的陰霾，暌違12年再次闖進8強。中華隊雖被外界視為「挑戰者」，卻帶著滿滿信心進入8強淘汰賽，主帥圖奇（Tuci）多次強調，球隊的優勢在於團隊精神和拚勁。此役焦點將落在後場對決上。伊朗當家控衛瓦赫迪（Sina Vahedi）本屆每場都至少攻下15分，是團隊的進攻引擎，控球、單打與投射俱佳；中華隊的林庭謙則要找回小組賽前兩場場均18分的火燙手感。FIBA分析，若林庭謙能重拾火力，中華隊爆冷晉級的機率將大幅提升。伊朗隊這支世界排名第28位的西亞強權，本屆陣容也進行了新舊交替，由35歲老將卡齊米（Arsalan Kazemi）擔任精神領袖。這位好手曾在2013年NBA選秀大會次輪第54順位被華盛頓巫師隊選中，實力出色，如今他帶領多名年輕球員，試圖挽回伊朗亞洲強權的地位。FIBA官方點名伊朗前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour）為本場比賽的「X因子」。當他手感發熱時，伊朗隊往往展現壓倒性優勢。在兩場投籃命中率達50%以上的比賽中，伊朗隊平均贏對手32分；反之，他命中率跌破3成的那一戰，伊朗只艱難擊退日本隊。因此，中華隊必須設法在開局就切斷他的進攻節奏，避免讓伊朗隊掌控比賽。FIBA也特別提到，籃板球將是勝負關鍵。中華隊雖擁有頂尖護框者高柏鎧，但伊朗隊場均籃板數比中華隊多了7.5個，若無法縮小這個差距，二次進攻得分恐讓勝利天平大幅傾向伊朗隊。回顧歷史，伊朗隊歷來在亞洲盃對戰中華隊的紀錄為7勝0敗，在國際賽場更是保有對戰10連勝。中華隊前一次擊敗伊朗隊，得追溯到1998年的曼谷亞運，當時在延長賽以86比84險勝。此次中華隊希望能打破長達27年不勝伊朗的魔咒，並尋求繼2013年後首度前進亞洲盃4強。