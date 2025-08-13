我是廣告 請繼續往下閱讀

在FIBA亞洲盃籃球賽（2025 FIBA Asia Cup））2025八強門票之戰，中華隊以78：64擊敗約旦隊，不僅晉級八強，更成功復仇3年前被易卜拉欣（Freddy Ibrahim）絕殺的痛苦記憶。賽後，我國主控陳盈駿接受FIBA官網專訪時直言：「我們就是不想再讓這事發生。」陳盈駿所指的是2022年亞洲盃在印尼雅加達的同一階段比賽。當時中華隊眼看就要晉級八強，卻在最後時刻遭易卜拉欣半場瘋狂絕殺三分逆轉，以96：97飲恨，那場比賽的結局迅速在社群媒體瘋傳，也成為約旦球迷的經典回憶，卻是中華隊與陳盈駿心中難以磨滅的遺憾。三年後，雙方在相同舞台再度相遇，32歲的陳盈駿親手終結這段遺憾。他在末節關鍵時刻連進兩記三分球，將比分拉開至69比60，徹底擊潰約旦反撲。全場他攻下15分（3記三分）、5籃板、4助攻與2抄截，投籃命中率達54.5%。這場勝利也讓中華隊繼2013年馬尼拉亞洲盃後，再度闖進八強。上一次，他們甚至打進四強，最終獲得第四名。談到關鍵投籃時的心境，陳盈駿說：「尤其在比賽最後階段，一切都是信心與信任的問題。我經歷過很多這種時刻，當出現空檔時，我會毫不猶豫出手，因為我有信心。」接下來，中華隊將於8月13日對上伊朗隊。根據FIBA數據，雙方過去7次交手，中華隊全數落敗，這也是自2013年四強戰後的首次對決。陳盈駿強調，球隊必須專注準備：「我們要徹底鎖定這場比賽，做好球員偵查，團結一致，為每一個回合拚戰到底。」這場勝利不僅是晉級，更是中華隊洗刷三年前遺憾的重要時刻，而陳盈駿也用實際行動，證明了他口中「不想再讓這事發生」的決心。