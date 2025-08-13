我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在青山漁港，周邊的倒伏堰都已升起，黃偉哲說，倒伏堰就是沿海的防水閘門，只要遇到海水漲潮，或是有颱風來襲倒伏堰升起，就能有效防止海水倒灌危害當地社區。（圖／台南市政府提供）

中度颱風「楊柳」暴風圈午後進入西部平原，台南風雨逐步增強。台南市長黃偉哲中午過後即先後前往將軍區青鯤鯓及青山漁港等沿海地區，確認抽水站運作及觀察海水潮位，並要求水利局等相關單位需注意嚴防海水倒灌造成地方災害。黃偉哲首站先抵達青鯤鯓抽水站，確認抽水站運作情況；隨後立刻前往青山漁港，了解漁港周邊最新狀況。黃偉哲表示，中午過後漁港的海水水位已經因為漲潮到達碼頭高度，加上颱風帶來的風雨逐漸增強，已經開始出現大浪將海水往陸地方向灌入。黃偉哲表示，雖然青鯤鯓地區在上次丹娜絲颱風及後續豪雨期間沒有淹水，但是當地里長反映，海水漲潮時離堤岸僅剩下不到十公分距離，因此已將當地防洪牆高度提升60公分，僅留有一段缺口以太空包防洪，以利漁民進出港口，未來預計再將此處缺口做成可兼顧方便漁民進出的堤段，並增強當地抽水站抽水量能，並評估在合乎治水的原則下，規劃將北邊的堤防也做一定程度加高，降低當地出現災情的可能。在青山漁港，周邊的倒伏堰都已升起，嚴陣以待防止海水倒灌危害到當地的村莊。黃偉哲說，倒伏堰就是沿海的防水閘門，只要遇到海水漲潮，或是有颱風來襲，當地就會把倒伏堰升起，就能有效防止海水倒灌危害當地社區；由於漁港周邊地勢低窪，也有地層下陷問題，倒伏堰的設施可以有效保護當地社區安全。黃偉哲強調，希望這次楊柳颱風，大家都能夠平安，也指示水利局等相關單位，颱風過後要再評估加強當地防止海水倒灌的堤防等設施，保護加強漁港周邊的社區安全。