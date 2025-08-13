我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八十八顆芭樂籽 88BALAZ入圍今年金曲獎，將在台北音樂博覽會開唱。（圖／北流提供）

▲全創作男團U:NUS今年參與台北音樂博覽會，坦言心情緊張又興奮。（圖／北流提供）

▲在金曲獎多項入圍的話題歌手姑慕・巴紹，今年8月將首度參與台北音樂博覽會。（圖／北流提供）

台北音樂博覽會（TAIPEI MUSIC EXPO，簡稱TMEX）將於8月28日到31日在台北流行音樂中心開跑，包括AcQUA源少年、八十八顆芭樂籽88BALAZ、全創作男團U:NUS以及2025金曲獎多項入圍的歌手姑慕·巴紹等人，將接力開唱，觀眾可免費入場聽，一次聽到跨世代陣容和多樣曲風。這是AcQUA源少年首次登上TMEX，信心滿滿，他們表示：「第一次登上TMEX舞台，我們準備了特別的驚喜演出，保證讓大家看得過癮、玩得開心。」適逢出道三週年，他們也將在8月30日舉辦粉絲同樂會，並預告下半年將有跨界合作。全創作男團U:NUS坦言，心情緊張又興奮，成員們喊：「最期待的就是感受現場觀眾的熱情，然後把這份能量全力釋放在舞台上。」回憶今年粉絲見面會，他們感動地說：「聽到大家大合唱的瞬間真的很感動，希望下次能有更多新歌一起唱。」目前他們正埋頭籌備新作品，預計10月推出全新音樂作品。入圍今年金曲獎的八十八顆芭樂籽 88BALAZ，雖沒抱走獎盃，樂觀表示：「這張預算不高的專輯居然能入圍，真的是我們最開心的事。」首度登TMEX，他們宣示：「要讓更多人聽到我們的搖滾，目標是用音樂塞滿全世界。」接下來，樂團將在 9 月底帶著自主企劃「我就想唱一下」，走訪台南、高雄，11 月將有海外巡演，並計畫在10 月公布成軍30週年重磅活動。姑慕・巴紹興奮表示：「迫不及待想讓更多人聽到我的音樂，還想跟來自全球的音樂人交朋友。」回憶金曲獎當晚，她感動地說：「看到每位音樂人站上舞台，散發滿滿能量，音樂就像一股暖流，凝聚所有人。」她也偷偷劇透，個人專場巡演已在籌備中。TMEX是亞洲音樂圈的交流平台，除了演唱會，還有國際論壇與產業媒合會，預計邀請亞太地區具影響力的音樂人與策展人，分享最潮趨勢，開啟跨國合作新可能，同場也推出「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，總計可聽到集結亞太10國、超過50組超猛卡司，涵蓋流行、獨立、嘻哈、搖滾、電子等多元曲風的組合。