我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）巨星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在休賽期再度登上娛樂版面，這次不是因為轉會或比賽表現，而是疑似戀情曝光！日前，杜蘭特與前WNBA明星球員坎貝奇（Liz Cambage）一同現身美國饒舌歌手Drake的演唱會，兩人在VIP區合影的照片由坎貝奇親自上傳至Instagram限時動態，並標註杜蘭特的帳號「@easymoneysniper」，附上「Shooters only」字樣，瞬間點燃網路熱議。雖然目前雙方都沒有正式回應是否交往，但這張照片已在NBA圈和球迷社群掀起討論。照片中，杜蘭特身穿休閒服、坎貝奇則以合身黑色小背心和熱褲亮相，兩人並肩微笑的畫面，被不少人形容為「身高超搭」的籃球圈神仙組合。杜蘭特與坎貝奇同為籃球界頂尖運動員，一位是未來名人堂成員，一位則是澳洲女籃傳奇，如今同框，自然引來無數猜測。坎貝奇1991年8月18日出生於英國倫敦，擁有澳洲國籍，身高206公分、體重98公斤，是澳洲女籃史上最具代表性的中鋒之一。她以強大的低位進攻能力、優異的籃板保護和護框實力聞名，曾在WNBA創下單場53分的紀錄。職業生涯跨足多個聯賽，包含澳洲WNBL（Dandenong Rangers、Bulleen Boomers、Melbourne Boomers、Southside Flyers）、WNBA（Tulsa Shock、Dallas Wings、Las Vegas Aces、Los Angeles Sparks）、以及中國WCBA（浙江、北京、上海、山西、四川）等。在榮譽方面，坎貝奇的獎項與成就同樣耀眼。她曾在2012年倫敦奧運為澳洲奪下銅牌、2018年FIBA女籃世界盃獲得銀牌，同年更於共運會贏得金牌。個人方面，她是WNBA四屆全明星（2011、2018、2019、2021）、2018年WNBA得分王與最佳陣容第一隊成員，並於2024年率領四川遠達美樂奪下WCBA總冠軍。她的職業旅程跨越世界多個籃球舞台，被公認為近代最具統治力的女中鋒之一。全名：Elizabeth Cambage出生：1991年8月18日（33歲），英國倫敦出生，澳洲國籍身高／體重：206公分／98公斤位置：中鋒現效力球隊：四川遠達美樂（WCBA）WNBL：Dandenong Rangers、Bulleen Boomers、Melbourne Boomers、Southside FlyersWNBA：Tulsa Shock、Dallas Wings、Las Vegas Aces、Los Angeles SparksWCBA：浙江、北京、上海、山西、四川WCBA總冠軍（2024）WNBA四屆全明星（2011、2018、2019、2021）2012倫敦奧運銅牌、2018 FIBA女籃世界盃銀牌、2018共運會金牌WNBA得分王（2018）特點：擁有優異的低位進攻與籃板保護能力，曾在WNBA單場轟下53分刷新聯盟紀錄。