▲Kevin Durant曾想把FMVP讓給柯瑞。（圖／美聯社／達志影像）

「Kevin整季都在說，他迫不及待想看到Steph拿到FMVP，好讓所有批評者閉嘴。」

庫克形容：「他當時甚至沒有特別積極進攻，但他就是這麼好，意外就拿到FMVP。」

NBA

2016年至2019年間，雖然柯瑞在2022年率領勇士奪冠並首次獲得FMVP，補齊了生涯唯一缺憾，但回顧2017與2018年的總冠軍賽，杜蘭特的表現依然搶眼，尤其是2017年對克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）第三戰的關鍵三分，幾乎鎖定了他當年的FMVP。前勇士後衛昆恩．庫克（Quinn Cook）近日接受訪問時透露，杜蘭特在2017年奪冠後，對隔年柯瑞奪下FMVP抱有極高期待：然而，2018年總冠軍賽的劇情卻意外發展，第二戰柯瑞投進9顆三分球破紀錄，但第三戰勇士陷入苦戰，柯瑞手感低迷，杜蘭特卻「不經意」砍下40分。第四戰他再繳出大三元數據，最終在整體數據優勢下，連續第二年獲選FMVP。