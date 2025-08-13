我是廣告 請繼續往下閱讀

在NBA美國職籃（National Basketball Association）中，10天合約往往只是球隊臨時補強的權宜之計，對球員而言更像是一場生涯豪賭。2024-25賽季，奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）因先發中鋒切特．宏格倫（Chet Holmgren）受傷，臨時以10天合約簽下卡爾森補進禁區火力。這位身高優勢明顯的大個子，不僅具備外線投射能力，更在例行賽最後一戰轟下26分10籃板。季後賽中，他持續在替補席提供戰力，最終協助雷霆奪下2025年NBA總冠軍。基伊並非得分見長，但他的拚勁與防守態度打動了華盛頓巫師（Washington Wizards），讓他獲得第一份10天合約。隨後，他在克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）迎來生涯巔峰，2011-12賽季場均攻下10.6分，並靠著全能防守與籃板球，撐出了長達八年的NBA生涯。當年猶他爵士（Utah Jazz）簽下蓋恩斯時幾乎沒有任何期待。然而，他卻在對上勒布朗．詹姆斯（LeBron James）與騎士的比賽中，投進絕殺三分，瞬間成為鹽湖城焦點。雖然NBA生涯僅三年，但這記絕殺球至今仍被球迷與詹姆斯本人記住。2016年選秀落選後，費雷爾短暫效力布魯克林籃網（Brooklyn Nets），直到與達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）簽下10天合約才迎來轉機。他在對波特蘭拓荒者的比賽中砍下32分、命中9顆三分球，追平隊史新秀紀錄。最終，他將這份短約變成五年的NBA生涯。貝爾起初是名四處漂泊的NBA邊緣人，直到與費城76人（Philadelphia 76ers）簽下10天合約，才獲得真正的舞台。他在2001年東區決賽對密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）的關鍵戰役中攻下10分，幫助球隊晉級總冠軍賽，並開啟長達12年的NBA生涯，成為著名的防守型後衛。