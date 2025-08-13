在NBA美國職籃（National Basketball Association）中，10天合約往往只是球隊臨時補強的權宜之計，對球員而言更像是一場生涯豪賭。這種短期合約沒有太多保障，甚至沒有期望值，但對部分球員來說，這正是改變命運的契機。國外媒體也盤點出，十位曾經靠著10天合約翻轉生涯的球員，上集我們先看前五位的故事，其中曾效力於台灣職籃T1聯盟太陽隊的Alonzo Gee，備受矚目。
布蘭登．卡爾森（Branden Carlson）—雷霆奪冠的意外功臣
2024-25賽季，奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）因先發中鋒切特．宏格倫（Chet Holmgren）受傷，臨時以10天合約簽下卡爾森補進禁區火力。這位身高優勢明顯的大個子，不僅具備外線投射能力，更在例行賽最後一戰轟下26分10籃板。季後賽中，他持續在替補席提供戰力，最終協助雷霆奪下2025年NBA總冠軍。
艾朗佐．基伊（Alonzo Gee）—防守與拚勁換來八年生涯
基伊並非得分見長，但他的拚勁與防守態度打動了華盛頓巫師（Washington Wizards），讓他獲得第一份10天合約。隨後，他在克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）迎來生涯巔峰，2011-12賽季場均攻下10.6分，並靠著全能防守與籃板球，撐出了長達八年的NBA生涯。值得一提的是他在2021–22球季曾經效力於T1太陽隊，但之後以探親為理由返台。
桑迪亞塔．蓋恩斯（Sundiata Gaines）—一球成名的奇兵
當年猶他爵士（Utah Jazz）簽下蓋恩斯時幾乎沒有任何期待。然而，他卻在對上勒布朗．詹姆斯（LeBron James）與騎士的比賽中，投進絕殺三分，瞬間成為鹽湖城焦點。雖然NBA生涯僅三年，但這記絕殺球至今仍被球迷與詹姆斯本人記住。
尤吉．費雷爾（Yogi Ferrell）—10天合約變五年合約
2016年選秀落選後，費雷爾短暫效力布魯克林籃網（Brooklyn Nets），直到與達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）簽下10天合約才迎來轉機。他在對波特蘭拓荒者的比賽中砍下32分、命中9顆三分球，追平隊史新秀紀錄。最終，他將這份短約變成五年的NBA生涯。
拉加．貝爾（Raja Bell）—防守悍將從短約打進總決賽
貝爾起初是名四處漂泊的NBA邊緣人，直到與費城76人（Philadelphia 76ers）簽下10天合約，才獲得真正的舞台。他在2001年東區決賽對密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）的關鍵戰役中攻下10分，幫助球隊晉級總冠軍賽，並開啟長達12年的NBA生涯，成為著名的防守型後衛。
上集重點整理人物
|球員
|初始合約球隊
|關鍵事蹟
|生涯亮點
|布蘭登．卡爾森
|雷霆
|例行賽末戰26分10籃板，季後賽奪冠助力
|2025年NBA總冠軍
|艾朗佐．基伊
|巫師
|防守拼勁爭取長約
|八年NBA生涯
|桑迪亞塔．蓋恩斯
|爵士
|對詹姆斯投進絕殺三分
|雖短暫仍被球迷記住
|尤吉．費雷爾
|獨行俠
|單場32分9顆三分
|五年NBA生涯
|拉加．貝爾
|76人
|東區決賽關鍵10分
|12年NBA生涯
