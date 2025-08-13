我是廣告 請繼續往下閱讀

林書豪（Jeremy Lin）—「林來瘋」改寫NBA版圖

安東尼．梅森（Anthony Mason）—從海外到明星賽的長征

艾弗里．強森（Avery Johnson）—從短約到奪冠功臣

丹尼．格林（Danny Green）—差點被放棄的射手

布魯斯．鮑文（Bruce Bowen）—從海外回歸的防守傳奇

下集重點整理

球員 初始合約球隊 關鍵事蹟 生涯亮點 林書豪 尼克 對湖人38分、「林來瘋」現象 NBA冠軍（2019）、全球華人偶像 安東尼．梅森 金塊 從海外回歸，站穩NBA 全明星、最佳第六人 艾弗里．強森 馬刺 總冠軍賽致勝球 NBA冠軍、NBA教練 丹尼．格林 馬刺 三分射手＋防守專家 三冠王（3隊不同球隊） 布魯斯．鮑文 熱火 防守型前鋒 三冠王、八次最佳防守陣容

NBA美國職籃（National Basketball Association）的10天合約傳奇中，。2012年，他原本只是紐約尼克（New York Knicks）板凳末端的無名控衛，卻在傷兵潮中獲得教練麥克．丹東尼（Mike D’Antoni）的信任，一舉打出連續多場雙位數得分與絕殺表現，包括在多倫多投進致勝球、對洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的38分之戰。在與金州勇士（Golden State Warriors）和休士頓火箭（Houston Rockets）短暫效力後，林書豪在2012年被紐約尼克簽下10天合約。當時球隊控衛線飽受傷病影響，總教練麥克．丹東尼（Mike D’Antoni）被迫將他排入輪替。梅森在NBA初期屢遭裁員，被迫轉戰海外聯賽。直到與丹佛金塊（Denver Nuggets）簽下一份10天合約，他才找到翻身機會。隨後在紐約尼克站穩腳步，生涯曾入選NBA全明星賽，並獲得最佳第六人獎。強森曾多次以10天合約維持生計，直到第三度加盟聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）才真正站穩。他在1999年NBA總冠軍賽關鍵一戰命中致勝球，幫助馬刺奪下隊史首冠，並在退役後開啟教練生涯。格林早年多次遭裁員，甚至在聖安東尼奧馬刺試訓後被格雷格．波波維奇（Gregg Popovich）裁掉。但在格林的懇求下，波波維奇給了另一份短約機會，他也以穩定的三分火力和防守贏得信任。最終，格林成為NBA史上少數拿下三座冠軍、且分別效力三支不同球隊的球員。鮑文曾放棄NBA夢想，轉戰海外賽場，直到邁阿密熱火（Miami Heat）給了他一份10天合約。他雖僅獲得短暫上場時間，但堅持不懈的態度讓他最終在聖安東尼奧馬刺成為防守招牌，累積三座NBA冠軍與八次最佳防守陣容入選。