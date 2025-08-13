NBA美國職籃（National Basketball Association）的10天合約傳奇中，林書豪（Jeremy Lin）的「林來瘋」（Linsanity）無疑是最廣為人知的篇章。2012年，他原本只是紐約尼克（New York Knicks）板凳末端的無名控衛，卻在傷兵潮中獲得教練麥克．丹東尼（Mike D’Antoni）的信任，一舉打出連續多場雙位數得分與絕殺表現，包括在多倫多投進致勝球、對洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的38分之戰。林書豪的爆發，不僅改變了他的生涯，也讓10天合約從此被球迷視為「奇蹟起點」的代名詞。
林書豪（Jeremy Lin）—「林來瘋」改寫NBA版圖
在與金州勇士（Golden State Warriors）和休士頓火箭（Houston Rockets）短暫效力後，林書豪在2012年被紐約尼克簽下10天合約。當時球隊控衛線飽受傷病影響，總教練麥克．丹東尼（Mike D’Antoni）被迫將他排入輪替。林書豪隨即打出連續七場至少20分的表現，其中包含在多倫多暴龍（Toronto Raptors）主場投進致勝球，以及對洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）豪取38分的驚世之作。「林來瘋」迅速席捲全球，讓他從邊緣人變成球隊核心，並在2019年隨多倫多暴龍奪下NBA總冠軍。
安東尼．梅森（Anthony Mason）—從海外到明星賽的長征
梅森在NBA初期屢遭裁員，被迫轉戰海外聯賽。直到與丹佛金塊（Denver Nuggets）簽下一份10天合約，他才找到翻身機會。隨後在紐約尼克站穩腳步，生涯曾入選NBA全明星賽，並獲得最佳第六人獎。
艾弗里．強森（Avery Johnson）—從短約到奪冠功臣
強森曾多次以10天合約維持生計，直到第三度加盟聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）才真正站穩。他在1999年NBA總冠軍賽關鍵一戰命中致勝球，幫助馬刺奪下隊史首冠，並在退役後開啟教練生涯。
丹尼．格林（Danny Green）—差點被放棄的射手
格林早年多次遭裁員，甚至在聖安東尼奧馬刺試訓後被格雷格．波波維奇（Gregg Popovich）裁掉。但在格林的懇求下，波波維奇給了另一份短約機會，他也以穩定的三分火力和防守贏得信任。最終，格林成為NBA史上少數拿下三座冠軍、且分別效力三支不同球隊的球員。
布魯斯．鮑文（Bruce Bowen）—從海外回歸的防守傳奇
鮑文曾放棄NBA夢想，轉戰海外賽場，直到邁阿密熱火（Miami Heat）給了他一份10天合約。他雖僅獲得短暫上場時間，但堅持不懈的態度讓他最終在聖安東尼奧馬刺成為防守招牌，累積三座NBA冠軍與八次最佳防守陣容入選。
|球員
|初始合約球隊
|關鍵事蹟
|生涯亮點
|林書豪
|尼克
|對湖人38分、「林來瘋」現象
|NBA冠軍（2019）、全球華人偶像
|安東尼．梅森
|金塊
|從海外回歸，站穩NBA
|全明星、最佳第六人
|艾弗里．強森
|馬刺
|總冠軍賽致勝球
|NBA冠軍、NBA教練
|丹尼．格林
|馬刺
|三分射手＋防守專家
|三冠王（3隊不同球隊）
|布魯斯．鮑文
|熱火
|防守型前鋒
|三冠王、八次最佳防守陣容
