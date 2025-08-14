女星薔薔13日在YouTube頻道「林嘉凌薔薔Maze」中分享飛往加拿大和好友郭靜純相聚的影片，2人特地造訪王祖賢在溫哥華經營的艾灸館，原本只是抱著碰碰運氣的心情，沒想到真的在店裡遇見偶像本人，薔薔的同行男伴還興奮直呼：「她氣場超強！」更驚喜的是，王祖賢竟然還認出了郭靜純，讓對方又驚又喜。

▲王祖賢近年長年定居在加拿大溫哥華，薔薔（左）與郭靜純（右）特地前往她的艾灸館。（圖／翻攝自林嘉凌 薔薔Maze YouTube）
郭靜純現場體驗艾灸　獲專業人員檢測身體狀況

當天郭靜純直接在館內體驗艾灸療程，雖然不是由王祖賢親自服務，但工作人員仍細心檢測，指出她氣血不足、白血球可能偏低，需要好好調養。薔薔則趁空檔到附近用餐，等待好友完成療程後再一同與偶像合影。

療程結束後，薔薔鼓起勇氣詢問是否能與王祖賢合照，對方爽快答應，還特地等郭靜純一起入鏡。薔薔形容親眼見到王祖賢時直言：「太幸運了！她剛剛站在這裡，我的偶像！」她形容對方就像「隔壁的長輩」般親切自然，讓人毫無距離感。

長輩氣場與明星魅力並存　粉絲讚嘆不已

陪同薔薔的男伴也忍不住補充，雖然王祖賢非常親切，但她身上依舊保有強大的氣場與明星風采，這場意外的溫哥華偶遇，讓薔薔與郭靜純直呼此行不虛，成為旅程中最難忘的回憶之一。

資料來源：林嘉凌薔薔Maze郭靜純IG

