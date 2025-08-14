我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯於11日晚間重新曬出「全聯先生」邱彥翔在2008年拍的防颱廣告，被視為他回歸的第一步。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書）

因全聯廣告深入人心，而被封為「全聯先生」的邱彥翔，2023年因酒後失控持鐵棍損毀千萬超跑擋風玻璃，形象重挫並結束與全聯長達16年的合作，在沉寂近2年後，隨著楊柳颱風來襲，近日全聯重播他17年前拍攝的經典防颱廣告，並預告將展開多部新合作，象徵正式復出，讓不少粉絲直呼：「全聯先生真的回歸了！」這支2008年拍攝的廣告中，全聯先生示範「堆沙包、封門窗、去全聯」3步驟，卻因沙包堵門臨時改口「應該先去全聯」，幽默反轉多年來深植人心，該廣告過去每逢颱風季都會重播，但在他2023年捲入刑案後遭封存，如今再度出現，讓不少網友直呼回憶湧上心頭。根據《三立新聞網》報導，全聯近日在官方臉書以貼近時事的方式重現此廣告，證實將陸續推出與邱彥翔的新作品，而此次重播被就是「全聯先生」復出的暖身舉措，讓粉絲對他重返螢光幕充滿期待。事實上，邱彥翔今年2月已重回螢光幕，接下公視台語台《海味61號》第2季主持棒，近期更被目擊出現在全聯及大全聯廣告拍攝現場，從主持到代言全面啟動，他的回歸之路正穩步推進。