▲趙露思指控過去遭到經紀公司銀河酷娛施暴。（圖／翻攝自微博＠资深综艺鹅）

中國女星趙露思近日透過直播，指控經紀公司銀河酷娛6年前毆打辱罵她，造成了趙露思嚴重的心理陰影。銀河酷娛於12日澄清回應「是沒有的事」，這使得趙露思在直播中氣得怒喊：「無法無天！」趙露思的好友去年底爆料她在2019年時，因為試鏡失敗沒有順利接到戲，使得自己被公司的人員卡在廁所罵了3個小時，後來離開時還遭到對方扯頭髮、甩巴掌，雖然沒有點名施暴人名稱，不過事件已經在網路上瘋狂延燒。根據毆打趙露思的說法，銀河酷娛工作人員於12日澄清回應，指出這是子虛烏有的事，接下來的其他情況公司會慢慢回應，關於網路上的評論公司也都有看在眼裡。昨（13）日趙露思再次透過直播回應，對銀河酷娛的澄清表示完全不理解，認為現場明明就還有其他人，怎麼就變成沒發生過的事情了，「在場沒人嗎？叫大家來對質一下吧？還是因為現場都是你員工，就可以無法無天啊？」趙露思接著透露毆打事件發生後，公司還試圖息事寧人，打電話給了自己媽媽說明來歷，不過因為媽媽有著講電話錄音的習慣，因此現在也變成了趙露思手上的有力證據之一。