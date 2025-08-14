中國女星趙露思熱心公益，曾將外觀不佳，難以銷售的蘋果加工後以果汁型態販售，打著幫助農名的旗號，但後來被發現，販售果汁的公司，最大股東是趙露思閨密，趙露思為自證清白，憤而在直播中註銷微博，但平台卻給她15天冷靜期，讓她無奈用離婚比喻，「我跟你離婚還冷靜什麼」，更嗆酸民都沒讀書，別人說什麼就信。

趙露思被說假助農　關微博證清白

趙露思之前推廣一個蘋果汁品牌，該品牌打著使用外觀不佳的蘋果製成的果汁，藉此幫助農人，沒想到卻被發現，品牌的店舖其實是趙露思的閨密在經營，甚至有人貼出證書，說該公司曾獲得陝西省延長縣農業農村局頒發的助農大使獎狀。

▲趙露思說以後看到助農兩個字，她要離遠一點。（圖／翻攝自微博@重生之名流b皇）
趙露思不甘無端被潑髒水，在直播中喊，「我根本不想看那些微博，你們在做這事情都是在家中我的怒火，就讓他們去搞。」更直言微博原本是用來分享生活的，「怎麼會變成這樣，我把它關了。」

接著趙露思很認真研究微博要怎麼註銷，卻層層受阻，「它不讓我關！有15天冷靜期，我跟你離婚呢！有什麼好冷靜的。」並表示註銷微博是早有的決定，早已經跟所有品牌聊好了，已經不會有商業發文出現在微博。

趙露思看到大家說她假助農，真撈錢，不理解喊，「萬萬沒想到，我只是分享，這叫什麼，這叫捧殺！大家都沒讀過書？別人說兩句就信了。」

▲趙露思註銷微博。（圖／翻攝自微博@趙露思）
