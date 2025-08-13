26歲中國女星趙露思去年底因失語症、憂鬱症停工，隨後她曝光自己曾遭經紀公司銀河酷娛的高層賞巴掌、拖進廁所辱罵2小時的事件，公司當時並未針對此事回應。直到近日趙露思再度寫下長文開槓公司，今（13）日銀河酷娛工作人受訪時才對陸媒表態：「沒有的事，具體情況公司會慢慢回應」，疑似打算與趙露思正式展開法律攻防戰。
趙露思辱罵2小時、賞巴掌 銀河酷娛終於回應了
趙露思去年底因病停工後，好友魏笑在跨年夜公開趙露思曾遭職場霸凌一事，說她因試鏡一個角色沒上，就被公司高層拖進廁所罵了2小時，趙露思想離開，在與對方推拉之間還被賞了巴掌，讓她心靈受創。隔日元旦時，趙露思也發文坦承確有此事，並表示因為這件事，讓她的憂鬱症在近年越來越嚴重。
當時銀河酷娛並未針對此事回應，只說會持續履行與趙露思的經紀約，直到今日，銀河酷娛接受陸媒採訪時，才正式否認，強調這是「沒有的事」。陸媒《封面新聞》報導，銀河酷娛工作人員表示，公司現在對網路上的評論也是一則一則在看，之後會陸續給出回應，外界猜測應該是銀河酷娛準備與趙露思展開法律攻防戰。
趙露思忍8個月再度槓上公司 還剩4年經紀約
本月2日時，趙露思針對經紀公司的舉動再度寫下長文抨擊，她說在她停工期間，很多工作、廣告被耽誤，公司居然要求她自己拿錢出來賠付，已經從她的團隊騙走205萬人民幣（約新台幣850萬元）。且趙露思今年1月到8月都只上了一些活動直播和綜藝節目，完全沒有進組拍戲，公司還疑似威脅要冷凍她，這才讓她忍無可忍，再度爆發。
趙露思目前與銀河酷娛的經紀約還剩4年，她想解約但公司卻想冷處理此事。在趙露思發文後，銀河酷娛3日也發布官方聲明，只說多年來一直與趙露思秉持友好的關係合作，會繼續與趙露思進行接下來的合約，也希望趙露思注意形象，不要再透過微博發布語焉不詳的內容。趙露思則不滿公司回應，這幾天持續透過直播露臉，與粉絲互動的同時，澈底把這段時間積累的委屈說出來；目前輿論風向兩派都有支持者。
看更多趙露思相關報導：
趙露思曾在台灣賣餛飩！大學擺攤舊照曝光 清純氣質根本校花
趙露思開槓銀河酷娛！公司旗下藝人一字排開 眾秒懂：難怪不放人
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
