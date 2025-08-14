台北市議員侯漢廷今（14）日爆料，8月1日全台在關稅公佈20%感到震撼、失望之際，當晚郭智輝竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」，與會成員有監察委員趙永清，怒批他「毫不避嫌，官官相護！」對此，經濟部說明，部長到場致意即離席，並非由郭智輝主辦。
侯漢廷今日在個人臉書上發文表示，「民進黨喪事喜辦又一樁！關稅公布當天郭智輝設宴『當我們快樂在一起』！」
他指出，當前，民進黨關稅談判失利，國人擔憂恐懼，就在8月1日公告20%+N（執政黨稱早知道）的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」！
侯漢廷表示，與朋友吃飯沒問題，大老闆吃高級點亦無可厚非。然而，關稅衝擊有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？談判失利、承諾跳票、百姓受創，究竟有何「快樂」可言？真正「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。
尤其，與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護！
他反問，民進黨自己要不要同樣標準，來檢視郭智輝，「要他趕緊下台？」
侯漢廷強調，「當經濟部長只有失言跟爭議，這次『當我們快樂在一起』恐怕就是他的畢業餐會，早點下台吧！」
對此，經濟部今日表示，該日餐敘為部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席，活動並非由本部或部長主辦。
經濟部呼籲，勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。
