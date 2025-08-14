我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《請回答1988》電視劇播畢10年依然很受觀眾喜愛。（圖／tvN官網tvn.cjenm.com）

▲惠利（右）和朴寶劍（左）拍攝人生四格許多粉絲都暴動。（圖／惠利IG＠hyeri_0609）

超催淚韓劇《請回答1988》自2015年播出至今將迎來開播第10年！電視劇的導演申沅昊預計透過YouTube頻道《出差十五夜》推出全新團體綜藝，本劇的主角惠利、朴寶劍等人正在積極調整行程參加中，不過柳俊烈因為戲劇拍攝檔期撞期，確定缺席10週年紀念節目。在2015年播出的懷舊神劇《請回答1988》故事設定在1988年的首爾雙門洞，以住在同區的五個家庭為故事主軸，由「雙門洞五人幫」柳俊烈、朴寶劍、惠利、柳俊烈、李東輝來描寫雙門洞小孩們的青澀初戀、家庭關係，笑中帶淚的戲劇內容讓《請回答1988》一度突破18.8％的超強收視紀錄，也成為了許多觀眾在《請回答》系列中最喜歡的作品。在劇中許多觀眾因為惠利、柳俊烈青澀的初戀「狗善CP」最後沒能再一起而感到可惜，不過兩人在戲劇播畢後展開了長達8年的戀愛長跑，甚至是許多粉絲心中「有可能結婚的演藝圈情侶」之一，不過兩人的感情最終停在2023年。雖然沒有解釋分手原因，不過柳俊烈在分手後馬上跟韓韶禧傳出新戀情，也引起了許多話題。為了讓演員們順利在節目中相逢，大家紛紛調整了拍戲行程，只為睽違10年再次在電視上合體，根據了解朴寶劍、惠利、柳俊烈、李東輝以及其他主要演員都會參與拍攝，不過主角之一的柳俊烈則表示，因為拍攝檔期撞期新劇《野鼠》，宣布不出席本次特別節目。雖然「雙門洞五人幫」無法再次在節目上重聚，不過喜愛朴寶劍、惠利「澤善CP」的粉絲已經期待不已，紛紛敲碗希望節目可以馬上開拍！而朴寶劍、惠利在5月初百想藝術大賞後台也睽違10年再次合體，兩人在後台拍攝人生四格照片讓粉絲紛紛暴動。