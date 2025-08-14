我是廣告 請繼續往下閱讀

日本今年夏天各地炎熱，日前也頻頻傳出，部分地區觀測到40度以上的高溫。不過有專家提醒，在炎熱天氣之下，除了要預防中暑之外，也要特別注意「夏季熱休克」（夏のヒートショック）的風險。由於室外高溫以及冷氣房的低溫，可能會導致身體出現血管急速擴張、導致血壓出現劇烈變化，而引發熱休克。專家建議，對抗「熱休克」的關鍵在於「兩階段降溫」。根據富士新聞網報導，今年日本夏季多地出現40度以上的高溫，日前更傳出，東京都一天之內就有26人疑似因中暑而被緊急送醫。不過在夏天，「夏季熱休克」比中暑更危險。伊藤王子神谷內科外科診所的院長伊藤博道指出，通常認為熱休克只會發生在冬天，其實在夏天溫差較大時，也可能引發熱休克，「事實上，夏天腦中風的發生率比冬天還要高。」日前東京就有一名80多歲男性因「頭暈」就診，診斷發現該名男子是因為溫差導致血壓下降，引發輕微熱休克。伊藤博道表示，在夏天時，突然從室內走到炎熱的戶外，或者從炎熱的戶外突然進入過度低溫的房間，會對血管造成巨大的負擔，引發心臟或腦部的血管問題。在這破紀錄的炎熱夏天，冷氣不可或缺。但尤其要注意的是，當人從涼爽的冷氣房走到逼近40度的戶外時，血管會擴張，血壓也隨之驟降。且不僅是年長者，各個年齡層的人都應留意熱休克的風險。有民眾表示，「頭會突然一陣暈眩，外面太熱了，溫差太大。」、「在很涼爽的店家或電車裡，溫差真的會對身體造成負擔。」一名每天騎腳踏車移動，探訪5至6戶年長者家庭的女性護理師也坦言，每當從室內到戶外時會特別難受，且有時候還會不舒服。她表示，自己會在前往下一戶家庭前補充水分，「我覺得喝含礦物質的飲料會比較好，公司有準備，我就會喝。還會用冰敷袋冰敷頭部，放在安全帽裡戴著很涼快。」容易引發「夏季熱休克」的情境包括、或是等。伊藤博道建議，冷氣設定的溫差應控制在10度以內。如果冷氣溫度設定過低，就會產生過大的溫差，導致血管收縮、血壓上升，增加熱休克的風險。當溫差超過10度甚至達到15度時，熱休克的風險會更高。不過當戶外氣溫高達40度時，要將溫差控制在10度以內可能很困難。伊藤博道提出關鍵解決方案：「兩階段降溫」。首先，將冷氣設定在較高的溫度，然後在15到20分鐘後，再調降2到3度，透過這樣分兩階段的方式來降溫。此外，洗澡時也可以採取「兩階段降溫」，先在更衣室待一會，讓身體自然降溫，再回到開冷氣的房間。這也能有效降低熱休克的風險。還有另一種預防方法，就是從「飲食」著手。伊藤博道建議，可以多攝取維生素C，有助於維持血管的彈性，並抑制血壓的大幅波動。富含維生素C的檸檬汁和花椰菜都是不錯的選擇。此外，雖然在夏天會很想喝冰涼的啤酒，但酒精有利尿作用，會導致大量排尿而引發脫水，因此也需要特別注意。