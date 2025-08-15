我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《史密斯任務》因為布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的假戲真做緋聞，備受各方高度關注，兩人之後正式在一起，卻是鬧得婚變、撕破臉收場。（圖／摘自IMDb）

▲布萊德彼特（左）與安潔莉娜裘莉婚姻破裂後勢同水火，裘莉設法讓所有孩子都背棄爸爸，現在還有可能寫書爆料攻擊小布。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉（如圖）若出爆料布萊德彼特的專書，既能大賺一筆，又可以一洩心頭之恨，被傳在認真考慮這件事。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢凍齡男神布萊德彼特，今夏才因為《F1電影》叫好叫座、全球票房累積5億7500萬美元，創下個人從影生涯最高賣座紀錄，看似演藝事業又到一個巔峰，卻面臨和他感情親密的媽媽珍彼特84歲去世的打擊。而根據Radar Online報導，他還有更需要擔心的危機：和他撕破臉的前妻安潔莉娜裘莉有意出書將他在婚姻中的真面目全抖出來，恐怕對他的形象有毀滅性的傷害。20年前，布萊得彼特與安潔莉娜裘莉因為合作《史密斯任務》擦出愛的火花，就算沒有承認是在他尚未離婚前就在一起，由於狗仔拍到他們與她的柬埔寨養子麥杜斯於海灘度假的照片，戀情昭然若揭，成為全球最熱烈的八卦話題。兩人後來正式交往，也生了兩女一子，再加上兩位養子與一位養女，組成8口之家。然而在他們為了孩子們的要求於交往多年後舉行婚禮，卻兩年就婚變，裘莉堅稱自己被喝得醉醺醺的小布在私人飛機上施暴。接下來的發展，觀眾就很熟悉，裘莉執意要離婚，小布爭取孩子的共同監護權，裘莉死不肯讓，又設法把FBI因「罪證不足」而撤案的私人飛機疑似家暴事件，再度搬上枱面，就是要把它鬧大，不甘心被外界視為離婚大戰中的「反派」。就算透過公開的手段無法扳倒小布，她改在孩子們身上下功夫，讓6個小孩不管親生還是收養，一個接一個公然與爸爸切割，小布和她的離婚拖了9年結束，孩子們全部都陪著她，沒有一個要再跟爸爸聯繫。看起來小布並沒有贏，反而失去了自己很在意的親情，可是裘莉多年打法庭戰下來，弄得經濟被傳有危機，財產與小布相差一大截，演藝事業也進入一個瓶頸，很需要趕快再重振雄風。Radar Online稱小布對她私自賣出兩人之前共有的法國酒莊股分，沒有如當初約定在知會他之後才能售出，非常不滿，一再運用法律手段，追究她在此事的責任，她有可能把心一橫、乾脆豁出去，寫書抖出婚姻中的內幕，讓他一刀斃命。外國出版公司對於這種「名人爆料專書」興趣向來大，若是裘莉親自參與，肯定有很多狠料，絕對值得高價搶下版權。而她一方面可以藉此大賺一筆，又能給予小布重擊，何樂而不為？所以現在反而是小布需要慎思熟慮，是不是要把裘莉逼急了，對自己做出致命一擊，到時候他可能形象、事業都會陷入谷底，絕對不是明智的選擇。