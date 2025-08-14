我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行政總主廚吳錫卿擁有逾三十年的粵菜資歷，擅長以火候、刀工詮釋食材之美。（圖／業者提供）

▲明娟樓的蜜汁叉燒，選用屏東黑毛豬腿肉，醃製 48 小時後低溫慢烤 12 小時，再刷龍眼蜜汁呈現鹹甜交織。（圖／業者提供）

▲明娟樓的港式美點品項多，裝盛的器皿更講究，是以珠寶盒呈現。（圖／記者金武鳳攝，2025.8.14)

台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳「明娟樓 Ming Juan Lou」，自開幕以來，秉持「粵魂作序、初心為旨」的理念，將廣東菜的精髓與台灣在地食材、節令文化融合，打造細膩、詩意且具溫度的餐飲體驗。今年，開幕不到一年的明娟樓，入選《臺灣米其林指南》，不僅代表料理水準獲得國際美食評鑑肯定，也讓台灣粵菜在國際舞台大放光彩。明娟樓命名靈感源自宋代文人蘇軾〈水調歌頭〉中「千里共嬋娟」詩句，寓意團圓、美好與時間的流轉。空間設計延續洲際酒店「現代精奢、承襲土地」的設計語彙，融入台灣特有鳥種意象與草悟道的綠意景致，大面積落地窗引入流轉光影與四季綠意，讓自然與餐桌相互映照。行政總主廚吳錫卿擁有逾三十年的粵菜資歷，擅長以火候、刀工詮釋食材之美，並以「平衡」為核心理念，在傳統與當代、風味與質地間取得和諧。吳錫卿如數家珍的介紹明娟樓的經典名菜，首推「月櫻三章 一鴨詠」，是嚴選雲林北京鴨，以秘製醃料入味後慢火烘烤，最後於桌邊以威士忌炙香增韻。三章鋪陳——全麥餅皮包裹片鴨與蘋果絲的清爽序曲、香炒鴨鬆搭配生菜的鹹香層次、以及藥膳鴨骨湯的溫潤收尾。另「粵火三銘・一炙詠」，指的是粵菜燒臘經典——包括蜜汁叉燒，選用屏東黑毛豬腿肉，醃製 48 小時後低溫慢烤 12 小時，最後刷龍眼蜜汁呈現鹹甜交織。枝木燒金磚，嚴選黑毛豬五花，以細膩刺孔、風乾與多段火候烘烤成就皮酥肉嫩。金牌烤乳豬則以龍眼木炭火烘烤，外皮脆裂如芝麻、肉質鮮嫩多汁，佐特製醬汁層次分明。至於深受饕客喜愛的「金粒沙風脆皮雞」，靈感源自廣東吊燒雞，選用南投玉米雞醃製兩日後風乾油炸，外皮酥脆金黃，內裡鮮嫩多汁，最後鋪上干貝絲與蒜酥，香氣濃郁卻不張揚。此外，慢火細燉的煲湯系列與每日新鮮製作的港式點心，皆展現團隊對細節與節奏的掌握，讓每一道料理不僅是味覺享受，更是溫度與情感的傳遞。明娟樓重視可持續經營，與台灣小農、漁民、畜牧業者密切合作，嚴選烏骨雞、東北角海鮮、新社香菇、屏東黑毛豬等具地域與季節特色的食材，並貫徹「當令食材優先」、「全食材利用」、「減少碳足跡」等理念，將土地的風味與文化延伸至餐桌。「入選米其林指南，對我們來說不是終點，而是一份邀請——邀請我們持續專注於每一次料理的呈現。」吳錫卿主廚表示。未來，明娟樓將繼續以粵魂為本、以初心為引、以節氣為序，邀請賓客於每一口間，品味經典與當代交織的粵式節奏。地址｜臺中市西區館前路77號｜臺中勤美洲際酒店 2F。電話｜04-2324-6111線上訂位: