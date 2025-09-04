今「星巴克買一送一、第二杯半價」咖啡優惠！2025中秋禮盒預購85折，再送秋節飲料「好友分享券」，推薦吃膩月餅的人嚐鮮Häagen-Dazs哈根達斯「冰淇淋達克瓦茲」真好吃。85度C「第二杯35折」寄杯優惠。
星巴克「買一送一、第二杯半價」咖啡優惠！
9月最新咖啡優惠推薦！星巴克「買一送一、第二杯半價」買法一覽：
星巴克買一送一！星巴克表示，即日起至9月5日(五)每週三～五，「星巴克買一送一」foodomo好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、冷萃咖啡、摩卡，其中一杯由星巴克招待。
星巴克第二杯半價！foodpanda表示，即日起至9月9日，活動期間點購兩杯大杯(含)以上馥列白、冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂， 享第二杯半價。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿(含冰塊)；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止
2025中秋禮盒預購85折！星巴克：再送「好友分享券」
星巴克2025年全新推出月光系列中秋禮盒，以柔和月光與兔影舞動山海意象，描繪「月影躍動 歡載心意」主題。推薦吃膩月餅的人，嚐鮮Häagen-Dazs哈根達斯「冰淇淋達克瓦茲」，焦糖口味夾比利時黑巧克力、開心果口味包覆草莓，香醇好吃。
今年送禮首選金鎖木製「月光寶盒」盛裝的「黑松露奶皇藏芯月餅」、「蜂蜜柚香琴酒奶皇月餅」；廣式奶皇月餅「月光序曲」；吃得到流芯內餡「海鹽焦糖藏芯月餅」的「月光奏鳴曲」等眾多款式可選。
星巴克表示，活動期間會員以帳號中任一隨行卡或APP行動支付單筆預購／購買中秋節指定品項可享會員專屬優惠，即日起至9月10日(三)結帳85折、9月11日至9月24日(三)結帳9折優惠；且即日起至9月24日(三)，購買秋節檔期指定商品，贈秋節飲料「好友分享優惠」乙張（好友分享優惠使用期限，請依照星巴克網站說明）。
85度C：中大杯咖啡「第二杯35折」寄杯優惠
85度C預告開學應援團寄杯咖啡優惠，9月9日(二)限時10點～22點，中大杯咖啡「第二杯35折」！提醒大家，不限冰熱／限同品項同大小／限現購現取每人限購3組／不含鉑金咖啡品項／寄杯辦法各門市公告為主/不含外送及電話訂購。
資料來源：星巴克、85度C
