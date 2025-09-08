我是廣告 請繼續往下閱讀

中華民國開發性製藥研究協會（International Research-Based Pharmaceutical Manufacturers Association，簡稱IRPMA）再度攜手財團法人藥害救濟基金會及台北捐血中心，於2025年9月16日共同發起《一袋熱血，守護家庭的平安希望》公益捐血活動。活動將於南山民生大樓設置捐血站，邀請全台民眾踴躍參與，挽袖捐血，共襄善舉。今年的活動除了積極提升民眾的捐血意識外，現場還將舉辦「兒童用藥安全衛教小測驗」，以生動的互動方式推廣用藥安全知識。參與答題的民眾可獲得精美小禮，鼓勵大家在日常生活中實踐健康行為。此外，現場設有兒童用藥安全衛教拼圖，透過衛教活動向民眾普及兒童用藥5要5不原則、兒童使用藥品及抗生素的注意事項等重要資訊。世界衛生組織（WHO）發起的世界病人安全日，2025年的主題訂為 「Safe care for every newborn and every child」（安全照護每位新生與兒童）。透過這次捐血活動，IRPMA希望凝聚社會各界力量，共同關注兒童健康，守護家庭未來的希望。誠摯邀請您加入這場愛心盛會，為愛挽袖，為生命加油！特別提醒，欲捐血者請提前補充充足的水分，也可適量攝取鹹食以增加鹽分，有助於捐血後迅速恢復血量。捐血前一晚請確保充足的睡眠，以保持最佳狀態捐血。【2025永續捐血日活動資訊】1. 時間：2025年9月16日 09:30-16:302. 地點：南山民生大樓 (中山區民生東路三段10號)3. 注意事項：招募對象：17歲至65歲，男性滿50公斤、女性滿45公斤，非B型肝炎、C型肝炎者，且距離上次捐血250毫升已間隔兩個月、500毫升已間隔三個月飲食注意：捐血前8小時請勿飲酒或吃油膩食物攜帶物品：國民身分證、健保卡或有照片的身分證明文件