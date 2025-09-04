iPhone 17系列將在9月10日蘋果秋季發表會正式亮相，而iPhone 17的各種亮點已被各路爆料消息弄到接近完全劇透。因此全球果粉目前最關注的就是「iPhone 17系列到底會不會漲價？」對此，摩根大通（J.P. Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）就預測，iPhone 17 Pro將取消128GB版本，底價將變成256GB的1099美元，打破過去8年底價紀錄，果粉恐怕得花4萬塊才能帶它回家。
據9to5Mac報導，知名投行摩根大通（J.P. Morgan）分析師Samik Chatterjee針對iPhone 17系列有最新售價預測，其中iPhone 17與iPhone 17 Pro Max 2款機型的價格維持不變，標準款仍為799美元，高階iPhone 17 Pro Max則為1,199美元。
若參照台灣去年iPhone 16系列售價，對比下來iPhone 17 128GB很有可能維持在2萬9900元、iPhone 16 Pro Max 256GB價格44900元的水準。
iPhone 17系列最大變動！Pro系列恐得掏4萬才買到
這次iPhone 17系列最大變動，第一是iPhone 17 Air取代Plus系列，第二則是iPhone 17 Pro基礎容量將提升至256GB，128GB版本恐成絕響，這兩件事都讓價格出現浮動。
首先是全新的「iPhone 17 Air」售價預估落在899至949美元，若對比iPhone 16 Plus系列，則台灣價格很可能是33900元在往上調整。
至於iPhone 17 Pro，則持續盛傳取消售價999美金128GB的容量規格，因此底價也變成256GB版本的1099美元，而台灣價格則可能落在新台幣40400元，打破Pro系列維持8年的紀錄，底價首度破1000美元。
事實上，這項改變早有前例，早在iPhone 15系列推出時，Pro Max就取消販售128GB機型，過往市場反應也能發現，會買Pro系列的消費者，大多都是重度需求，對於手機容量要求也不小，256BG一直都是供貨最多、銷量最好的機型。因此若是想要買到3萬6900元的iPhone 17 Pro的果粉們，恐怕得大失所望、沒得選擇了。
iPhone17系列各機型最新價格預測
iPhone 17 128GB 799美元
iPhone 17 Air 128GB 899至949美元
iPhone 17 Pro 256GB 1099美元
iPhone 17 Pro Max 256GB 1199美元
iPhone16各機型最低價格比照（蘋果官網價格）
iPhone 16 128GB 799美元（台灣售價2萬9900元）
iPhone 16 Plus 128GB 899美元（台灣售價33900元）
iPhone 16 Pro 128GB 999美元（台灣售價36900元）
iPhone 16 Pro Max 256GB 1199美元（台灣售價44900元）
資料來源：蘋果官網、9to5mac、applehub
