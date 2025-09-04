iPhone 17系列將在9月10日蘋果秋季發表會正式亮相，而iPhone 17的各種亮點已被各路爆料消息弄到接近完全劇透。因此全球果粉目前最關注的就是「iPhone 17系列到底會不會漲價？」對此，摩根大通（J.P. Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）就預測，iPhone 17 Pro將取消128GB版本，底價將變成256GB的1099美元，打破過去8年底價紀錄，果粉恐怕得花4萬塊才能帶它回家。

據9to5Mac報導，知名投行摩根大通（J.P. Morgan）分析師Samik Chatterjee針對iPhone 17系列有最新售價預測，其中iPhone 17與iPhone 17 Pro Max 2款機型的價格維持不變，標準款仍為799美元，高階iPhone 17 Pro Max則為1,199美元。

若參照台灣去年iPhone 16系列售價，對比下來iPhone 17 128GB很有可能維持在2萬9900元、iPhone 16 Pro Max   256GB價格44900元的水準。

▲蘋果iPhone 17 Air傳聞價格會延續iPhone 16 Plus的定價，應該不會再往上漲。（圖／翻攝9to5mac）
▲蘋果iPhone 17 Air也是本次相當受到關注的全新機型，厚度傳聞為約 5.5 mm 至5.65 mm，創下蘋果新紀錄。（圖／翻攝9to5mac）
iPhone 17系列最大變動！Pro系列恐得掏4萬才買到

這次iPhone 17系列最大變動，第一是iPhone 17 Air取代Plus系列，第二則是iPhone 17 Pro基礎容量將提升至256GB，128GB版本恐成絕響，這兩件事都讓價格出現浮動。

首先是全新的「iPhone 17 Air」售價預估落在899至949美元，若對比iPhone 16 Plus系列，則台灣價格很可能是33900元在往上調整。

至於iPhone 17 Pro，則持續盛傳取消售價999美金128GB的容量規格，因此底價也變成256GB版本的1099美元，而台灣價格則可能落在新台幣40400元，打破Pro系列維持8年的紀錄，底價首度破1000美元。

事實上，這項改變早有前例，早在iPhone 15系列推出時，Pro Max就取消販售128GB機型，過往市場反應也能發現，會買Pro系列的消費者，大多都是重度需求，對於手機容量要求也不小，256BG一直都是供貨最多、銷量最好的機型。因此若是想要買到3萬6900元的iPhone 17 Pro的果粉們，恐怕得大失所望、沒得選擇了。

▲iPhone17系列各機型最新價格預測及iPhone16系列台灣售價對照圖。（圖／記者張嘉哲製表）
▲iPhone17系列各機型最新價格預測及iPhone16系列台灣售價對照圖。（圖／記者張嘉哲製表）
iPhone17系列各機型最新價格預測

iPhone 17     128GB             799美元
iPhone 17 Air  128GB     899至949美元
iPhone 17 Pro     256GB        1099美元
iPhone 17 Pro Max 256GB   1199美元

iPhone16各機型最低價格比照（蘋果官網價格）
iPhone 16     128GB         799美元（台灣售價2萬9900元）
iPhone 16 Plus    128GB          899美元（台灣售價33900元）
iPhone 16 Pro    128GB           999美元（台灣售價36900元）
iPhone 16 Pro Max   256GB  1199美元（台灣售價44900元）

資料來源：蘋果官網9to5macapplehub

