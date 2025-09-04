我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘋果iPhone 17 Air也是本次相當受到關注的全新機型，厚度傳聞為約 5.5 mm 至5.65 mm，創下蘋果新紀錄。（圖／翻攝9to5mac）

iPhone 17系列最大變動！Pro系列恐得掏4萬才買到

取消售價999美金128GB的容量規格

▲iPhone17系列各機型最新價格預測及iPhone16系列台灣售價對照圖。（圖／記者張嘉哲製表）

iPhone17系列各機型最新價格預測

iPhone 17系列將在9月10日蘋果秋季發表會正式亮相，而iPhone 17的各種亮點已被各路爆料消息弄到接近完全劇透。因此全球果粉目前最關注的就是「iPhone 17系列到底會不會漲價？」對此，摩根大通（J.P. Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）就預測，iPhone 17 Pro將取消128GB版本，底價將變成256GB的1099美元，打破過去8年底價紀錄，果粉恐怕得花4萬塊才能帶它回家。據9to5Mac報導，知名投行摩根大通（J.P. Morgan）分析師Samik Chatterjee針對iPhone 17系列有最新售價預測，其中iPhone 17與iPhone 17 Pro Max 2款機型的價格維持不變，標準款仍為799美元，高階iPhone 17 Pro Max則為1,199美元。若參照台灣去年iPhone 16系列售價，對比下來iPhone 17 128GB很有可能維持在2萬9900元、iPhone 16 Pro Max 256GB價格44900元的水準。這次iPhone 17系列最大變動，第一是iPhone 17 Air取代Plus系列，第二則是iPhone 17 Pro基礎容量將提升至256GB，128GB版本恐成絕響，這兩件事都讓價格出現浮動。首先是全新的「」售價預估落在899至949美元，若對比iPhone 16 Plus系列，則台灣價格很可能是33900元在往上調整。至於，則持續盛傳，因此事實上，這項改變早有前例，早在iPhone 15系列推出時，Pro Max就取消販售128GB機型，過往市場反應也能發現，會買Pro系列的消費者，大多都是重度需求，對於手機容量要求也不小，。因此若是