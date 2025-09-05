我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江祖平日前透過社群，指控前男友、三立電視副總兒子龔益霆涉嫌性侵，有受害人也出面爆料過去被龔男騷擾的經歷。（圖／三立提供）

三立副總龔美富之子龔益霆，先前遭江祖平點名涉性侵與性騷擾，引發各界震驚。如今又有匿名學妹出面指控，自己在大學期間曾遭龔益霆以私訊騷擾，甚至在得知她已有男友後，仍公然邀約，行徑讓人瞠目結舌。根據《ETtoday星光雲》報導，匿名學妹透露2人雖是學長學妹，但並無私交，有一天卻突然收到龔益霆的私訊，直白表明「想找女生」，更離譜的是龔益霆畢業後再度傳訊，開門見山詢問：「要不要打X？」當女方明確拒絕，他竟回覆：「字面上的意思。」甚至以「我擅長、也很長」等粗俗言辭自誇，完全忽視對方的拒絕。據受害者指出，自己已明言有男友，龔益霆卻不斷游說，甚至嘲諷：「男友月收不到10萬就該請他離開！」誇張言行不僅顯示其對女性的輕蔑態度，也暴露出過度膨脹的自我意識，女方直言大學時期就曾聽聞他不少「風流事蹟」，如今親身經歷，更感到不堪與反感。面對接連爆料，龔美富公開表示相信兒子並願配合司法調查。然而，三立電視總經理高明慧已於5日向全體員工發信，宣布要求龔美富暫離現職，並將所有調查資料移送士林地檢署，強調公司「性平零容忍」的立場，絕不護短，務必釐清真相。