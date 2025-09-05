我是廣告 請繼續往下閱讀

▲千玗嬉、宋仲基（右）合作拍愛情韓劇《我的青春》，9月5日開播。（圖／friDay影音）

《我的青春》介紹 宋仲基、千玗嬉譜戀曲

宋仲基細數自身代表作 避而不談宋慧喬《太陽的後裔》

選擇出演《我的青春》原因曝光 千玗嬉的可愛迷人勝出

▲宋仲基（左）跟宋慧喬因為拍攝《太陽的後裔》相識相戀、結婚，這部也是捧紅他們的神作，可惜2人最後離婚收場。（圖／KBS《太陽的後裔》劇照）

宋仲基時隔近9年，再次以浪漫愛情劇《我的青春》回歸小螢幕，他在記者會上細數過去演過的愛情、動作經典作品，偏偏跳過跟宋慧喬假戲真做的神劇《太陽的後裔》，今年39歲的宋仲基還說：「如果年紀再大一點，可能就沒機會演愛情劇了。」而這次與他合作的女主角是千玗嬉，宋仲基也說會點頭出演的最大原因，就是因為千玗嬉，「她很棒，可愛又迷人」。由《柔美的細胞小將》導演李尚燁執導，《Run On》編劇朴時玄執筆，宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄攜手主演的最新韓劇《我的青春》，劇情描述一位過氣童星和一位落魄千金，2人曾是支撐彼此人生最黑暗時期的初戀，在相隔10多年後，男生已洗淨鉛華變成一位小說家兼花店老闆，女生則成長為一名娛樂公司經紀人，隨著2人的重逢再次描繪出花樣年華的愛與成長之故事。宋仲基自2016年《太陽的後裔》之後，均是以《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》、電影《禍亂》等動作、奇幻類型作品活躍於螢光幕前，對於暌違近9年再次挑戰愛情劇，他表示：「這並不是刻意安排的轉變，但時隔許久再演愛情劇讓我感到非常悸動。愛情劇一直是我非常想嘗試的類型，很榮幸能夠遇見讓我心動的劇本。」宋仲基回顧道：「重新想想自己演過的角色，《狼少年》是奇幻類型、《文森佐》偏英雄式虛構人物、《財閥家的小兒子》則是無敵的角色，幾乎都不是腳踏實地的現實人物。有過那些奇幻設定後，我一直想挑戰現實生活中存在、日常感強烈的角色，很感謝這次有這段緣分，之前一直在天上，終於回到地面了，終於有了『腳踏實地』的感覺。」對於選擇《我的青春》的理由，宋仲基笑言：「老實說，私心上想的是『再老一點，可能就不能演這樣的戲了』，但最確定的、從頭到尾的原因就都是千玗嬉。她真的非常棒，是最好的合作夥伴，只要大家看了本劇，就能知道她有多可愛、迷人。」千玗嬉則是繼2019年《浪漫的體質》後，再次接演以愛情為核心的作品，她表示：「《浪漫的體質》隨著時間推移逆勢翻紅並持續受到關注，真的非常感謝。這次的作品更接近正統愛情劇，但一點也不覺得困難，反而會覺得為什麼我演了這麼多角色，卻沒多演一些愛情劇呢？」她還提到去年演出的《雖然不是英雄》雖然也有愛情元素，但這次是完全以愛情為重心，「反而讓我覺得原來自己的體質很適合浪漫劇，這部作品讓我真正打開了愛情的味蕾，發現羅曼史和抒情愛情很適合我」。《我的青春》9月5日起，每週五晚間獨家在friDay影音播出。