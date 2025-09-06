蘋果 iPhone 17發表會倒數中，台灣時間9月10日凌晨會正式登場。iPhone 17 Pro盛傳會推出史上最亮的橘色，至於會是哪一種橘色，外界猜不停。近日外媒指出爆料大神Sonny Dickson於X平台Po出聲稱是iPhone 17的相機控制按鈕零件，可以發現一堆零件裡出現了一個有金屬光澤感的橘色，被認為就是iPhone 17 Pro的橘色。從小零件可以發現，該橘色相當搶眼，如果真的定調為此橘色，那iPhone 17 Pro應該會是歷年來最亮的Pro機型了。

▲iPhone 17 相機按鍵實體照曝光。（圖／翻攝Sonny Dickson X）
▲iPhone 17 相機按鍵實體照曝光，可以發現一款亮橘色的零件，被認為應該就是iPhone 17 Pro最後定案的顏色。（圖／翻攝Sonny Dickson X）
iPhone 17 Pro預料將一改原本低彩度設計

iPhone 17 Pro一直有傳出會有「橘色」款，但會是哪一種橘色，目前也都處於猜一猜的狀態。日前國外知名爆料大神Sonny Dickson再度大展神威，在X平台上Po出了據稱是iPhone 17相機控制按鈕的照片，除了有黃、綠、藍、粉和黑色零件之外，另1張則可以見到深藍色、銀色和鮮豔的橘色，從照片來來接近Apple Watch Ultra上使用的橘色，可能會大大顛覆iPhone Pro冷色調、低彩度的設計規則。

不只顏色會超吸睛，傳聞iPhone 17 Pro機身材質也同步更新。根據最新供應鏈與產業消息，今年iPhone 17 Pro不再選用過去兩代的鈦金屬，而是全面回歸鋁合金結構，讓色彩表現可以更飽和。會有此一變化，主要在於鈦金屬不好上鮮豔色，而鋁合金的可塑性高，可以撐起螢光亮橘的效果。

iPhone 17發表、預購、開賣

發表日：9月9日，台灣時間9月10日凌晨1點

傳聞預購日：9月12日(五)

傳聞開賣日：9月19日(五)

蘋果發表會預測會發表哪些新品

手機：iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 

配件：Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、AirPods Pro 3 、AirTag 2


