蘋果iPhone 17預計台灣時間9月10日亮相，搶在新機發表前，連鎖通訊行傑昇通信推出舊機大降價，即日起到明（7）日，iPhone 16128GB直降4,410元、iPhone 15更是一口氣便宜5,500元，而主打平價路線的iPhone 16e 128GB，跳水進入萬元機門檻，18,890元就能買到。三星折扣更猛，最新用輕薄為賣點的Galaxy S25 Edge和摺疊機Z Fold7都有逼近1.4萬的折扣，價格算是相當漂亮。
舊代 iPhone 折扣出爐
在iPhone 17發表前，傑昇通訊推出一波力道頗強的折扣，像是熱銷的iPhone 16（128GB）直降4,410元；而主打平價路線的iPhone 16e（128GB），更只要18,890元就能輕鬆帶回家。此外，根據業者觀察，以往iPhone新機一出，前代的Pro、Pro Max高階旗艦機款，以及標準版15和15 Plus，都會立即從蘋果官網下架，想買只能轉往其他通路購買。
在這一波，率先下折扣，iPhone 16 Pro（256GB）原價40,400元，活動期間結帳現折3,710元；庫存所剩不多的iPhone 15（128GB），價差甚至可以達5,510元，售價20,390元，高達21%的降幅，價格頗甜。
安卓陣營折扣更猛
除了蘋果iPhone有超甜價，安卓陣營下殺自然也不會手軟，像是三星Galaxy A17只要優惠價5,990元，OPPO A5 Pro特惠價6,190元。旗艦機的價差就更明顯，像是具備超薄機身的三星Galaxy S25 Edge，一口氣狂降13,910元，只要27,990元，且現在購機還能送半年Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間優惠給的毫不手軟。
除了蘋果iPhone有超甜價，安卓陣營下殺自然也不會手軟，像是三星Galaxy A17只要優惠價5,990元，OPPO A5 Pro特惠價6,190元。旗艦機的價差就更明顯，像是具備超薄機身的三星Galaxy S25 Edge，一口氣狂降13,910元，只要27,990元，且現在購機還能送半年Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間優惠給的毫不手軟。
