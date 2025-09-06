我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ITZY多次來台表演，最難忘的是2024年在小巨蛋開唱的回憶。（圖／記者林柏年攝）

ITZY小巨蛋獻上多首神曲 千人嗨翻天

ITZY介紹 TWICE的最強師妹

▲ITZY在台北小巨蛋送上多首神曲，台下嗨翻天。（圖／記者林柏年攝）

▲ITZY以中文「我愛你」謝謝台灣歌迷的支持。（圖／記者林柏年攝）

▲ITZY扭腰擺臀辣翻天，全場尖叫聲不斷。（圖／記者林柏年攝）

▲ITZY以〈Not Shy〉為今晚演出畫下完美句點。（圖／記者林柏年攝）

《潮流音樂盛事 Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋—KOREA GIRL’S POWER》今（6）日晚間7點半在台北小巨蛋登場，接力登場後，壓軸嘉賓ITZY一現身驚豔全場，成員禮志、Lia、留真、彩領、有娜還被台下歌迷的應援感動到不行，以中文「我愛你」告白全場。今晚壓軸登場的，是韓流代表女團ITZY，她們以氣勢磅礴的〈Girls Will Be Girls〉揭開序幕，強烈舞台張力令小巨蛋瞬間沸騰。隨後接連帶來〈WANNABE〉、〈KISS&TELL 〉、〈마.피.아. In the morning〉、〈Imaginary Friend 〉等經典代表作，俐落有力的舞蹈嗨翻現場，讓觀眾完全沉浸。其實ITZY去年（2024）7月曾在台北小巨蛋舉辦2場演唱會，今年4月也造訪林口出席拼盤活動，上個月還擔任中信兄弟開球嘉賓，初登大巨蛋的經驗讓她們相當難忘；不過最令ITZY印象深刻的，其實就是去年的台北小巨蛋演唱會，成員回想當時一連表演2天，今天還有機會再重返相同舞台，「真的好開心」。留真還說，她們上台前，在後台很專心的欣賞請夏的神曲〈Gotta Go〉，留真還重現〈Gotta Go〉的指針12點經典動作，「我們真的超享受！」為了延續前輩點燃的氣氛，所以她們今晚也賣力表演，更走到舞台前貼近粉絲，感性告白說：「你們真的好讚！」同時感謝主辦單位的邀請，「也很謝謝現場所有觀眾們。」最後以神曲〈Not Shy〉為今晚演出畫下完美句點。值得一提的是，當ITZY的神曲〈Not Shy〉響起，全場歌迷的尖叫聲直接三倍放大，每一位成員展露甜笑、完美的蠻腰曲線、纖細白腿全都露，搭配一句「Not Shy」歌詞以及「我愛你」的告白，讓台下歌迷意猶未盡，希望演出不要結束。ITZY由禮志、Lia、留真、彩領、有娜5人組成，是JYP娛樂繼2015年推出TWICE後再度推出的女團，於2019年2月12日正式出道，出道曲《DALLA DALLA》僅花了9天時間就拿下音樂節目第一名，刷新韓國女團最快奪冠的紀錄，獲封「怪物新人」美譽。