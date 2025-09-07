我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰（左）5日表演逼哭林智勝（右），兩人還合唱〈阿飛的小蝴蝶〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲張惠妹（左）6日登場，與林智勝（右）不僅飆歌還在台上共舞。（圖／聲動娛樂提供）

▲任賢齊是今晚的壓軸嘉賓，歌單確定有〈再出發〉，其他暫時保密。（圖／味全龍提供）

▲林智勝（右）昨晚身穿黑色西裝站上升降舞台，帥氣逼人。（圖／聲動娛樂提供）

味全龍「大師兄」林智勝引退賽5-7日連續3天舉行，邀請蕭敬騰、張惠妹、任賢齊輪番到場助陣，歡送林智勝畢業，而3人的登場順序其實也藏有感人意義。味全龍透露，3名天王天后的出場其實是由「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」3大主軸串連的，透過這3名巨星的歌曲，讓球迷體會大師兄的傳奇人生，大家一起淚灑大巨蛋。林智勝引退賽5日嘉賓請來金曲歌王蕭敬騰，林智勝說自己與老蕭有特別的連結，過去他與隊友們在比賽前後經常唱蕭敬騰和張震嶽的歌曲，因此對蕭敬騰格外熟悉。加上蕭敬騰出身在花蓮豐濱，母親也是阿美族人，與林智勝可說是親上加親，所以當時球團徵詢林智勝意見時，他也毫不猶豫地說，「一定要請他來！不管什麼事都沒關係，只要他能來就好。」林智勝也特別跟蕭敬騰點歌，想聽那英的〈夢一場〉，這首歌讓林智勝想起當初懷抱旅外夢想卻屢屢碰壁的低潮時期，5日在球場一聽到蕭敬騰的自彈自唱，大師兄就忍不住落淚；蕭敬騰也帶來招牌歌曲〈皮囊〉、〈王妃〉、〈讓我為你唱情歌〉等，帶球迷一起回味大師兄榮耀時刻。昨晚引退賽的表演嘉賓則找來張惠妹，她代表的是大師兄的精神傳承，阿妹與林智勝都是來自花東的原住民，兩人都很關心偏鄉原住民的發展，阿妹更曾慷慨捐贈棒球手套等裝備給花東原住民兒童，這分關懷同胞的心思與林智勝不謀而合。張惠妹昨日除了演唱嗨歌〈好膽你就來〉、〈渴了〉、〈三天三夜〉，也演唱了伍佰的〈鋼鐵男子〉，歡迎身穿黑色西裝的林智勝閃亮登場，兩人更帶領球迷一起合唱林智勝應援曲，將氣氛推向最高潮。而今晚登場的壓軸嘉賓任賢齊則將帶來歌曲〈再出發〉，透過這首歌正式歡送林智勝引退，祝福林智勝人生「再出發」，迎接全新篇章。林智勝前幾天受訪時就放話自己引退賽絕對不會哭，但他首日就破功，當時林智勝嘴硬表示：「我說過我不會哭是9月7日」，究竟今晚大師兄是否真的能忍住眼淚跟球迷告別，大家拭目以待，也期待他與任賢齊的同場互動。