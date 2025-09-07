我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣自助石頭火鍋始祖！驚傳準備頂讓、成時代眼淚

▲曾德自助火鍋城創立於1979年，是成為全台第一家「自助式」石頭火鍋店。（圖／Google評價）

曾德自助火鍋城飄香46年！「2原因沒落」走向收攤

受到「超級市場」與「廣東飲茶」的啟發

，後開發出讓客人可以自行挑選食材烹食，再依照不同顏色的碟盤計算價格，該方式不只可以增加顧客用餐趣味性，還能減少人力支出，也因獨特經營模式在西門町競爭激烈的火鍋市場崛起。

▲曾德自助火鍋城經營方式特別，受到「超級市場」與「廣東飲茶」的啟發，後開發出讓客人可以自行挑選食材烹食，再依照不同顏色的碟盤計算價格，藉此增加顧客用餐趣味性。（圖／Google評價）

在80年代迅速擴張，但曾經的名店卻因沒有跟上時代變化，店面開始不斷縮減，且競爭對手「雅香石頭火鍋」進駐後，生意大受影響、來客數減少，店員還得站在門外招攬客人，與昔日盛況形成強烈對比。

自助火鍋始祖要關了！台北西門町「曾德自助火鍋城」經營長達46年，堪稱是台灣自助石頭火鍋始祖，也是許多在地老饕的童年回憶場所。，昔日的火鍋名店即將收攤，讓許多老饕不捨直呼「時代的眼淚！」位於台北市西門町地區的老牌自助火鍋店「曾德自助火鍋城」，是在地人都知道的指標性石頭火鍋店，在地飄香數十年，但近日卻被爆出即將熄燈的消息，門口已貼上「頂讓出售」的公告。消息傳出後，讓大批在地老饕不捨直呼，、「這間也算西門町的地標之一，可惜了」、「年輕時的回憶！沒辦法～隔壁的雅香生意太好了」。作家張哲生特別介紹，「曾德自助火鍋城」老闆就叫曾德，原本在中國大陸文革時期曾當過紅衛兵並經歷勞改，後來逃亡至北越，並在1973年輾轉來台生活。曾德發現西門町商圈火鍋生意十分好，決定於1979年以自身名字開立火鍋店，也成為全台第一家「自助式」石頭火鍋店。曾德自助火鍋城經營方式特別，曾德自助火鍋過去名氣驚人，