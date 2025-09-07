我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：「買一送一」2025夏季優惠券！歡樂送優惠

搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅（一份兩塊）+38元飲品。



麥當勞2025夏季優惠券點此進



▲漢堡王9月買一送一「暑期優惠大FUN送優惠券」。（圖／漢堡王提供） 漢堡王「華堡套餐」免費吃！加LINE抽優惠



漢堡王即日起至9月30日「暑期優惠大FUN送優惠券」，超爽「買一送一」超值優惠！4款「買一送一」38元起；「1+1自由配」69元吃得到漢堡（口味三選一）或雞塊、雞薯條等點心，搭配點心或中杯美式研磨及飲料。



中元普渡即日起至9月21日，「三牲漢堡」期間限定回歸開吃！豬、雞、魚一堡擁有「三牲禮」，今年加碼升級厚切脆豬排超值開吃，單點139元，搭配小薯、微糖紅茶套餐185元。



9月4日至9月30日，加入漢堡王LINE官方帳號，參加中獎率100％的專屬輪盤活動，有機會抽中最大獎「免費吃皇家華堡（含小薯及小飲）套餐」、4塊雞塊、中辣薯球、小洋蔥圈、中杯飲料等好友見面禮，最高現賺218元。提醒大家，漢堡王「新好友」獎項憑專屬序號，消費單筆滿199元即可兌換，每人限參加一次，於中獎次月的30日前（9月份中獎即於10月30日前）可至門市或官網訂餐兌換。



必勝客：8款大披薩199元「比買一送一便宜」！外送升級買大送大

9月開學優惠必勝客「13吋大披薩199元」比買一送一便宜爽吃！即日起至9月13日，平日外帶使用優惠碼「94199」，超值單點「8款大披薩199元」，爽吃熱帶鳳梨海鮮總匯、日式照燒雞、義式培根黃金薯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、夏威夷任選，最高現省461元。



今9月7日最後一天開學優惠加碼，外送升級「買大送大」免運費，外帶披薩「買大送大」再送副食＋1.25L百事可樂！



▲9月肯德基「買一送一」炸翻星期三優惠券一覽。（圖／肯德基提供） 肯德基：炸雞、咔啦雞腿堡「買一送一」9月優惠券！

肯德基即日起至9月15日，開學優惠「買一送一」、「99元個人餐」13組優惠代碼一次看

◾️優惠代碼40596「小份香酥脆薯買一送一」40元。



◾️優惠代碼50446「雙色轉轉QQ球買一送一」59元。



◾️優惠代碼40681「草莓奶油格子鬆餅買一送一」62元。



◾️優惠代碼40457「四塊上校雞塊買一送一」49元。



◾️優惠代碼40642「2塊咔啦脆雞＋小杯無糖茉莉綠茶」99元。



◾️優惠代碼40628「花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋小杯百事可樂」139元。



◾️優惠代碼40650「2顆咔啦雞腿堡」143元。



◾️優惠代碼40683「2顆肉汁薯泥咔啦雞腿堡」209元。



◾️優惠代碼40682「咔啦脆雞 x 2＋小香酥脆薯＋原味蛋撻＋中杯百事可樂＋吮指嫩雞蛋堡」189元。



◾️優惠代碼40641「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」95元。



◾️優惠代碼40632「原味蛋撻 x 12＋8塊上校雞塊」385元。



◾️優惠代碼40678「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 4」329元。



◾️優惠代碼40658「咔啦脆雞 x 6＋中杯百事可樂 x 2」299元。



9月肯德基炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！每週三上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」神券，搶先預告整個月優惠，搶購肯德基優惠網址點此進：



9月10日

◾️ 「4塊上校雞塊買一送一」49元。

◾️激省56折「咔啦脆雞 x 6」239元。

◾️第二件3折「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」165元。



9月17日

◾️ 「咔啦雞腿堡買一送一」95元。

◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元。

◾️「雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 2＋冰無糖綠茶(小)」79元。



9月24日

◾️ 「咔啦脆雞買一送一」71元。

◾️激省56折「咔啦脆雞 x 6」239元。

◾️「中薯買一送一」50元。



▲摩斯漢堡「開學超值省」優惠券快存下。（圖／摩斯漢堡提供） 摩斯漢堡開學優惠！10元多一件 大杯冰紅茶「買25送25」

摩斯漢堡表示，9月1日至9月30日開吃「開學超值省」優惠，全台門市出示網路優惠券享優惠，包括飲料單杯59元、「早餐＋冰紅茶」套餐79元、買指定套餐免費送方塊薯餅、超值雙人餐299元，及多款飲料「加10元多一件」。



即日起至9月30日，摩斯漢堡MOS Order APP限時推出會員專屬「MOS跨店取」量購優惠，大杯冰紅茶「買25杯送25杯」優惠價1,000元最划算，摩斯經典奶茶「買6送4」優惠價360元、中杯摩斯咖啡「買10送 8」優惠價486元；「買3送1」包括經典米漢堡套餐搭配黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶、經典蛋堡、元氣牛肉蛋堡及蛋堡三選一雙人早餐都有優惠。提醒大家，跨店取貨、轉贈送禮，數量有限售完為止。



拿坡里買一送一！「大披薩、5塊炸雞桶」199元 對中身分證可樂1元

拿坡里週年慶，9月4日至9月17日，內用或外帶「大披薩」特價199元（原價390元）、「5塊炸雞」也特價199元（原價325元），優惠程度「比買一送一便宜」。



這次還祭出「買越多省越多」多重優惠，三組585元、五組950元、十組1850元，幫大家試算，平均一組殺到最低185元，相當於現省高達2050元。



▲達美樂開學季17大優惠券。（圖／達美樂提供） 達美樂：9月披薩 「低至半價」！17大優惠一次整理

達美樂9月開學季優惠！17大優惠券「低至半價」，整張全吃最高現省7,390元：



9月1日至9月12日個人餐優惠：

◾️優惠碼008515：外帶「蜂蜜熔岩披薩馬芬3個」99元（原價180元）



◾️優惠碼701334：外帶「3個熔岩披薩馬芬＋1罐可樂」159元（原價205元）



9月1日至9月28日套餐優惠：

◾️ 優惠碼631926：外帶「招牌大披薩」299元（最高原價720元）



◾️優惠碼587311：外帶「精選口味起司火山大披薩＋1.25L可樂」359元（最高原價840元）



◾️優惠碼572359：「6個披薩馬芬＋青花椒雞塊＋2罐可樂」399元（原價549元）



◾️優惠碼541777：外帶外送「四倍起司大披薩」489元（最高原價1040元）



◾️優惠碼468791：外帶外送「經典／招牌大披薩2個送1.25L可樂」598元（最高原價1440元）



◾️優惠碼514290：外帶或外送「一公斤起司巨無霸披薩」699元（最高原價1600元）



◾️優惠碼328559：外帶或外送「10個大披薩送2瓶大可樂」2700元（最高原價6300元）



9月1日至9月28日加購優惠：

◾️ 優惠碼971069：加購一個「熔岩披薩馬芬」40元（原價69元）



◾️優惠碼237572：加購一份「地瓜薯條」40元（原價70元）



◾️優惠碼981023：加購一份「香烤雞條」40元（原價70元）



◾️優惠碼210040：加購2杯「現煮玉米濃湯」50元（原價75元）



◾️優惠碼324796：加購「蝴蝶酥買3送3」（原價158元）



◾️優惠碼840180：加購「熔岩可可馬芬買一送一」（原價158元）



◾️優惠碼545836：加購「1.25L可樂第二瓶半價」（原價90元）



◾️優惠碼858602：加購「1.25L七喜第二瓶半價」（原價90元）



頂呱呱「9塊炸雞桶」399元！「呱呱包＋地瓜薯條」99元

頂呱呱9月「99呱狂節」，全台頂呱呱門市（桃園機場／松山機場／南港lalaport門市除外）開吃兩大優惠，「9塊雞重量桶」特價399元（原價565元），裝滿原味雞腿4塊＋原味炸雞5塊，最高現省166元；且每塊原味炸雞可加4元升級辣味炸雞。「99元爽爽配」4選2優惠！菜單有呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊(6入)，任挑4選2只要99元，相當於64折優惠。提醒大家，品項不得重複挑選；各品項數量有限，售完為止。



三商炸雞：「買6送6」開學優惠

三商炸雞即日起至9月8日，青花椒炸雞單桶特價222元（原價420元），一次爽吃雞腿、腿排與雞翅組合；外帶「6塊義式炸雞桶」贈送「6塊青花椒炸雞桶」特價390元（原價810元），幫大家試算12塊炸雞下殺47折、平均一塊炸雞只要32.5元。



韓式炸雞bb.q CHICKEN：買一送一開學應援餐

bb.q CHICKEN韓式炸雞9月1日至9月30日開吃「 開學應援餐」 ，調味去骨炸雞(口味6選1)＋調味雞翅(口味6選1)＋88元炸物( 口味5選1)＋海鮮小煎餅＋馬西搜唷起司球＋汽水2罐，限時優惠999元（原價1,062元）；活動期間，周一至週五憑學生證或穿學生服， 到店內用或外帶滿669元，「免費送 五花肉肉包起來」韓食熱銷商品一份（售價258元）。



9月1日至9月30日兩大外送也有優惠！foodpa nda購買「開學應援餐」外送平台價1,099元， 單筆消費滿額可現折160元，相當於939元爽吃。



Ub er Eats即日起至9月9日， 點海鮮小煎餅和安妞薯球組合「買一送一」 現省141元；9月10日至9月23日，買炸薯條或地瓜薯條一份「免費送甜心QQ球」一份，現省97 元。9月10日至9月23日，單筆消費滿額最高可折60 元，「開學應援餐」1,039元入手。



在 Instagram 查看這則貼文 Linepay（24）（@dinner0118）分享的貼文



麥當勞、必勝客、肯德基、漢堡王、達美樂、三商炸雞













9月中元節優惠「買一送一」！麥當勞、必勝客、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王、達美樂、拿坡里、頂呱呱、三商炸雞、bb.q CHICKEN，10大速食菜單、優惠券及優惠代碼一次收。，大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等熱銷點心「加1元多一件」，個人套餐「超爽大餐四件組」101元、五件組159元，共享大麥克、勁辣雞腿堡雙人餐209元起，早餐「免費升級咖啡」、雙人早餐159元起，整張吃下來現省2807元。焦糖奶茶、可口可樂、檸檬風味紅茶、經典美式咖啡、經典那堤「買一送一」；大薯、4塊麥克雞塊、6塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」。199元「超爽5件組」雙層牛肉吉事堡、大麥克或勁辣雞腿堡，搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅+38元飲品；239元則有雙層四盎司牛肉堡或2塊麥脆雞腿（原/辣味），