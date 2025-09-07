我是廣告 請繼續往下閱讀

壽司郎「鮭魚之亂」！為吃免費改名四年

▲壽司郎2021年掀起「鮭魚之亂」，還登上國際媒體報導。（圖／翻攝自台灣壽司郎粉專）

▲HAMA壽司「鮭魚季」，每貫鮭魚壽司13元限店優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲HAMA壽司信義安和站前店人潮滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）

HAMA壽司「鮭魚季」！每貫鮭魚壽司13元快搶

難怪日前《NOWNEWS今日新聞》記者經過信義安和站前店時，發現不只店內有人等候，連門口也有好多人在排隊。

壽司郎「鮭魚季」15大新菜！聯名厭世甜點店：蒸的厭世焙茶布丁

近期，壽司郎「鮭魚之亂」再度熱議，不少消費者為了優惠改名，四年過去竟然還有一堆人沒改回來。而台灣兩大迴轉壽司「鮭魚季」開吃，HAMA壽司（はま寿司）檔期限定「生鮭魚」及「銀鮭」2+1貫40元，相當於每貫鮭魚壽司才13元；壽司郎也將在9月10日推出「鮭魚季」，爽吃鱒鮭拼盤、酥炸鮭魚、檸檬胡椒炙燒生鮭魚等15款新菜，還聯名厭世甜點店打造「蒸的厭世焙茶布丁」。台灣壽司郎2021年推出「名字有鮭魚整單免費」優惠活動，一開始被不少人揶揄沒誠意，沒想到，從「陳鮭魚」、「廖鮭魚」到發揮創意取名「許星光流連擊鮭魚」、「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」等。鮭魚之亂距今四年過去，網友發現竟然還有一堆人沒改回來「約20%的人」，而台灣迴轉壽司又迎接鮭魚季，HAMA壽司（はま寿司）近期推出「鮭魚季」優惠，幫大家換算下來，相當於每貫鮭魚壽司才13.33元。距離優惠還剩下幾天，想朝聖的消費者，建議可使用線上訂位、或使用外帶電話專線訂餐。，爽吃青森縣產鱒鮭拼盤、檸檬胡椒炙燒生鮭魚、炙燒奶油生鮭魚、炸洋蔥洋釀鮭魚、鮭魚親子生菜海苔包、酪梨鮪鮭卷、酥炸鮭魚、鹽味雞白湯拉麵、鮭魚味噌湯等15款新菜，還聯名厭世甜點店打造「蒸的厭世焙茶布丁」，一起期待吧。